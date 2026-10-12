Hint yağı çok ama çok önemli: Kirpiklerin geleceği bu yağa bağlı: Kirpikleri kalınlaştırıyor

Hint yağı çok yoğun bir yapıya sahip olduğu için göz sağlığını korumak adına doğru ve miktarınca uygulanması son derece kritiktir: Temiz Bir Zemin Oluşturun: Uygulama öncesinde göz makyajınızı tamamen temizleyin ve cildinizi kurulayın. Doğru Ekipman Kullanın: Temizlenmiş eski bir maskara fırçası, pamuklu çubuk (kulak çubuğu) veya parmak ucunuzun çok küçük bir kısmını kullanabilirsiniz. Miktarı Minimumda Tutun: Fırçanın ucuna sadece yarım damla yağ almak yeterlidir. Fazla yağ göz içine kaçarak bulanık görmeye veya arpacık oluşumuna neden olabilir. Kökten Uca Doğru Tarayın: Yağı, göz içine kaçırmamaya dikkat ederek kirpik Diplerinden uçlarına doğru hafifçe tarayarak uygulayın. Gece Boyu Etki: Yağdan en iyi verimi almak için uygulamayı gece yatmadan önce yapın ve sabah ılık suyla göz çevrenizi nazikçe yıkayın.