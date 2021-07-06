Yolsuzluk suskunluğu

Hizmetten çok skandallarla gündeme gelen CHP’li belediyelerde sülale boyu yağma tam gaz sürerken, yönetim kademesi suskun kalarak takındığı aymaz tavrını sürdürüyor. Daha önce belgeleriyle ortaya koyduğumuz adrese teslim ballı ihale rezaletleri ve sülale boyu vurgunu karşısında üç maymunu oynayan Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, göreve gelir gelmez satın aldığı deniz manzaralı 2 adet milyonluk triplex villasını deşifre eden haberlerimizin ardından sessizliğe büründü. Akit 30 Haziran’da, “Beşiktaş soyulurken başkanı ihya olmuş” manşetiyle, 2016’da kurduğu 100 bin lira sermayeli şirketi sürekli zarar ettiği için 4 yıl üst üste vergi ödemeyen CHP’li Akpolat’ın, göreve geldikten sonra 20 bin TL maaşla Kaz Dağları’nın eteğinde piyasa değeri 10 milyon olan 2 adet villa satın aldığını belgelemişti. CHP’li Akpolat’ın 2 adet triplex villayı, Beşiktaş Belediyesince gerçekleştirilen ve Sayıştay raporlarına yansıyan 13 milyonluk hayali araç kiralama vurgunundan yalnızca 26 gün sonra satın alması akıllarda soru işaretlerine neden olmuştu. CHP’li başkanın manidar suskunluğu, verecek cevabı yok yorumuna neden oldu.

Apartmandan lüks hayata

Akit haberinde, Bahçelievler’de mütevazı bir apartman dairesinde ikamet ederken Beşiktaş Belediye Başkanı olduktan sonra CHP’li Rıza Akpolat’ın yaşadığı lüks hayatı da deşifre etmişti. Başkan olur olmaz 20 bin lira maaş aldığı halde 7 bin lirası aidat olmak üzere 67 bin TL’ye ultra lüks villa kiralayan CHP’li Akpolat, tam 1 milyon 899 bin TL ödeyerek eşine Range Rover marka cip satın almıştı. Bununla yetinmeyen CHP’li Akpolat, eşinin isminin baş harflerinden oluşan 34 DRA 62 özel plakaya 25 bin TL ödeyerek eşine jest yapmıştı.

Yolsuzluğun yolunu yaptı

Akit, 2 Temmuz’da “Yolsuzluğun da yolunu yapmışlar” başlığıyla sürmanşetten duyurduğu haberinde ise CHP’li Akpolat’a ait Balıkesir Edremit ilçesine bağlı Narlı Köyü’nde 117 pafta, 367 ada ve 7 – 8 parsel numaralı 750’şer metrekare arazi içindeki deniz manzaralı villaların önüne kişiye özel yol yapıldığını belgeledi. Başkan Akpolat ile arasında su sızmayan CHP’li Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan’ın talimatıyla açılan özel yol için yetişmesi yıllar alan onlarca zeytin ağacı kesildi. Konu çevreden açıldığında mangalda kül bırakmayan CHP’li başkanlar, ağaç katliamı hakkındaki sorularımıza cevap vermezken, şahsa özel yol için ‘başkan dayanışması’ yorumları yapılmıştı.

Beşiktaş’ta pis işler

Akit, daha önce yaptığı haberlerde Beşiktaş Belediyesi’nde yaşanan sülale boyu yağma rezaletini belgeleriyle ortaya koymuştu. İsmi yolsuzluklarla anılan Beşiktaş ve İBB Meclis Üyesi İnan Güney’in akrabası Gülal Erdovan Anıl’ın Beşiktaş Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü’ne getirilmesiyle ihale sayısında 5 kat artış yaşandı. CHP’li Rıza Akbolat’ın bilgisi dâhilinde gerçekleşen adrese teslim ihalelerde Güney’in eniştesi İsmail Akkaya’nın şirketine 2 milyon 346 bin TL bedelle “Hijyen Kiti, Hijyenik Paspas Alımı” ihalesi peşkeş çekildi. CHP Beyoğlu İlçe Başkanı Şahin Dil’in kurduğu düşük sermayeli iki şirketine 2 yılda Beşiktaş Belediyesi’nden toplam 2 milyon 295 bin 530 TL’lik 5 adet ihale paslandı. Şişli Belediyesi Kreş ve Gündüz Bakımevi Müdürlüğünde öğretmenlik yaptığı belirlenen Ezgi Bolayır’ın kendi adıyla kurduğu 100 TL sermayeli 47 günlük şirketine 4 milyon 970 bin 496 TL bedelli iki adet “Yemek Hizmet Alımı” ihalesi verildi. 100 liralık şirketiyle milyonluk ihaleler aldığını belgelediğimiz Bolayır, Akit’in belgeli haberleri sonrası telaşa kapılarak şirketini apar topar şekilde kapattı.

