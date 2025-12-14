Yolsuzluk skandalları altındaki CHP'den utanç açıklaması: Özel, Buğra Gökçe'yi "siyasi rekabet kurbanı" ilan etti

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ankara'da katıldığı bir imza gününde yaptığı açıklamalarla dikkat çekti. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan eski İstanbul Planlama Ajansı Başkanı Buğra Gökçe'yi hararetle savundu. Özel'in, partisine yönelik yolsuzluk ve usulsüzlük iddiaları ayyuka çıkmışken, Gökçe'nin tutukluluğunu siyasi husumete bağlaması, eleştiri oklarını CHP'nin kendi icraatlarına ve yönetim anlayışına çevirdi.

Özel'in, yargılanan kendi yöneticisini "siyasi kurban" ilan ederken, başka bir kurumdaki iddialarda en sert tepkiyi vermesi, kamuoyunda "önce kendi kapının önünü temizle" tepkisine yol açtı. İBB ve diğer CHP'li belediyelerde heykelden ve siyasi mesajlardan öte elle tutulur bir icraat bekleyen halk, Özel'in öncelikleri karşısında şaşkın.

CHP’DE İBB’DEKİ YOLSUZLUKLARA KARŞI SAVUNMA HATTI

Özel, tutukluluğu devam eden Buğra Gökçe'nin kitabının imza gününe katılarak, soruşturmanın siyasi olduğunu öne sürdü. CHP'nin heykel belediyeciliği ve hizmet eksikliği eleştirileriyle gündemdeyken, Özel'in yolsuzluk skandalları karşısındaki bu tavrı dikkat çekti.

Gökçe'nin şu an tutukluluğunun devam ettiğini hatırlatan Özel, hazırlanan iddianamede Buğra Gökçe'nin tutukluluğuna sebep olacak en ufak bir kanıt olmadığını savundu. Özel, Buğra Gökçe'nin "bir büyük husumetten dolayı içeride" olduğunu öne sürerek, "Buğra Gökçe, Ekrem İmamoğlu'nun cumhurbaşkanlığı yolculuğunun yol arkadaşıdır. CHP'nin iktidar yolculuğuna kilometre taşları diken birisidir, bizi iktidara hazırlayan ekibin içindedir. Tek silahı kalemidir. Bütün gücü zihnindedir ama maalesef şu an Silivri cezaevindedir." diye konuştu.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE RAPORU ÜZERİNDEN AK PARTİ'YE YÜKLENDİ

Özel, "Terörsüz Türkiye" hedefi doğrultusunda TBMM'de kurulan komisyonun raporuna ilişkin soruya da yanıt verdi:

"Rapor bu sabah Sayın Murat Emir tarafından bana sunuldu. Aynı sırada da Adalet ve Kalkınma Partisinin hafta sonuna kadar süre istediği öğrenildi. Raporla ilgili çalışmaları çok değerli buldum, bazı önerilerim oldu. Arkadaşlarımız çalışacaklar. Adalet ve Kalkınma Partisi hafta sonuna kadar zaman istiyorsa bu zamanı CHP de kullanacak."