  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

İfşa oldu! Filistin'e Yahudi göçünde CHP'nin 'lojistik desteği' ortaya çıktı!

Özel dolmuşa binmiş: Tanık vazgeçmiş ama, sanık suçunu kabul etmiş

Şener Üşümezsoy New York Times'ın o haberine sert çıktı! 'Felaket senaryosu çöptür'

32 CHP’li bu bildiriyi imzalamıştı! ‘Diktatör Özgür’ hepsini kovacak

İsrail, Türkiye’nin komşusunda köyleri bastı: İşgali göz göre göre genişletiyorlar

Türkiye-Gürcistan hattında yeni dönem başlıyor! Artık zorunlu olacak

'Ben söyleyince eleştirdiler' diyen Erdoğan: Putin de aynısını söyledi!

Soykırımcı katil İsrail’den alçak suikast: Kassam komutanı Raad Saad’ı hedef alan saldırının görüntüleri yayınlandı

Galatasaraylılar Monako Prensi’ni dövdü! İşte cezaları

Suriye’de ABD askerlerini kim öldürdü? İşte saldırgana dair tüm bilgiler
Siyaset Yolsuzluk skandalları altındaki CHP'den utanç açıklaması: Özel, Buğra Gökçe'yi "siyasi rekabet kurbanı" ilan etti
Siyaset

Yolsuzluk skandalları altındaki CHP'den utanç açıklaması: Özel, Buğra Gökçe'yi "siyasi rekabet kurbanı" ilan etti

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Yolsuzluk skandalları altındaki CHP'den utanç açıklaması: Özel, Buğra Gökçe'yi "siyasi rekabet kurbanı" ilan etti

Özel, İstanbul Büyükşehir Belediyesi yolsuzluk soruşturmasından tutuklu eski İstanbul Planlama Ajansı Başkanı Buğra Gökçe’yi, "İmamoğlu'nun cumhurbaşkanlığı yolculuğunun yol arkadaşıdır" sözleriyle sahiplenerek savunmaya kalktı; bu durum, parti içindeki skandallara göz yumulduğu ve liyakatin siyasi sadakate feda edildiği eleştirilerine yol açtı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ankara'da katıldığı bir imza gününde yaptığı açıklamalarla dikkat çekti.   İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan eski İstanbul Planlama Ajansı Başkanı Buğra Gökçe'yi hararetle savundu. Özel'in, partisine yönelik yolsuzluk ve usulsüzlük iddiaları ayyuka çıkmışken, Gökçe'nin tutukluluğunu siyasi husumete bağlaması, eleştiri oklarını CHP'nin kendi icraatlarına ve yönetim anlayışına çevirdi.

Özel'in, yargılanan kendi yöneticisini "siyasi kurban" ilan ederken, başka bir kurumdaki iddialarda en sert tepkiyi vermesi, kamuoyunda "önce kendi kapının önünü temizle" tepkisine yol açtı. İBB ve diğer CHP'li belediyelerde heykelden ve siyasi mesajlardan öte elle tutulur bir icraat bekleyen halk, Özel'in öncelikleri karşısında şaşkın.

CHP’DE İBB’DEKİ YOLSUZLUKLARA KARŞI SAVUNMA HATTI

Özel, tutukluluğu devam eden Buğra Gökçe'nin kitabının imza gününe katılarak, soruşturmanın siyasi olduğunu öne sürdü. CHP'nin heykel belediyeciliği ve hizmet eksikliği eleştirileriyle gündemdeyken, Özel'in yolsuzluk skandalları karşısındaki bu tavrı dikkat çekti.

Gökçe'nin şu an tutukluluğunun devam ettiğini hatırlatan Özel, hazırlanan iddianamede Buğra Gökçe'nin tutukluluğuna sebep olacak en ufak bir kanıt olmadığını savundu. Özel, Buğra Gökçe'nin "bir büyük husumetten dolayı içeride" olduğunu öne sürerek, "Buğra Gökçe, Ekrem İmamoğlu'nun cumhurbaşkanlığı yolculuğunun yol arkadaşıdır. CHP'nin iktidar yolculuğuna kilometre taşları diken birisidir, bizi iktidara hazırlayan ekibin içindedir. Tek silahı kalemidir. Bütün gücü zihnindedir ama maalesef şu an Silivri cezaevindedir." diye konuştu.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE RAPORU ÜZERİNDEN AK PARTİ'YE YÜKLENDİ

Özel, "Terörsüz Türkiye" hedefi doğrultusunda TBMM'de kurulan komisyonun raporuna ilişkin soruya da yanıt verdi:

"Rapor bu sabah Sayın Murat Emir tarafından bana sunuldu. Aynı sırada da Adalet ve Kalkınma Partisinin hafta sonuna kadar süre istediği öğrenildi. Raporla ilgili çalışmaları çok değerli buldum, bazı önerilerim oldu. Arkadaşlarımız çalışacaklar. Adalet ve Kalkınma Partisi hafta sonuna kadar zaman istiyorsa bu zamanı CHP de kullanacak."

İtalyan Lisesindeki Türk öğretmenlerden grev kararı
İtalyan Lisesindeki Türk öğretmenlerden grev kararı

Gündem

İtalyan Lisesindeki Türk öğretmenlerden grev kararı

Gazeteci Erdem Atay: Özgür Özel İmamoğlu’nu sattı Siyasette 'Diploma' ve 'Rektör Ziyareti' tartışması
Gazeteci Erdem Atay: Özgür Özel İmamoğlu’nu sattı Siyasette 'Diploma' ve 'Rektör Ziyareti' tartışması

Gündem

Gazeteci Erdem Atay: Özgür Özel İmamoğlu’nu sattı Siyasette 'Diploma' ve 'Rektör Ziyareti' tartışması

Özgür Özel: Rütbelerini takmayan namussuzdur, şerefsizdir! Ordudan atılan korsan teğmenlere bu sözlerle sahip çıktı
Özgür Özel: Rütbelerini takmayan namussuzdur, şerefsizdir! Ordudan atılan korsan teğmenlere bu sözlerle sahip çıktı

Gündem

Özgür Özel: Rütbelerini takmayan namussuzdur, şerefsizdir! Ordudan atılan korsan teğmenlere bu sözlerle sahip çıktı

THY’den Avrupa’da ses getiren açılış! Edinburgh’taki özel salon yolcuların ilgi odağı oldu
THY’den Avrupa’da ses getiren açılış! Edinburgh’taki özel salon yolcuların ilgi odağı oldu

Ekonomi

THY’den Avrupa’da ses getiren açılış! Edinburgh’taki özel salon yolcuların ilgi odağı oldu

Depremde yıkılan Özelif Sitesi'ine ilişkin davada son durum!
Depremde yıkılan Özelif Sitesi'ine ilişkin davada son durum!

Aktüel

Depremde yıkılan Özelif Sitesi'ine ilişkin davada son durum!

Maduro'yu göndermek istiyordu! Petro'dan Trump'a özel davet
Maduro'yu göndermek istiyordu! Petro'dan Trump'a özel davet

Gündem

Maduro'yu göndermek istiyordu! Petro'dan Trump'a özel davet

Özgür Özel, Ali Mahir ve Cemal Enginyurt… 7 dokunulmazlık dosyası Meclis'e sunuldu
Özgür Özel, Ali Mahir ve Cemal Enginyurt… 7 dokunulmazlık dosyası Meclis'e sunuldu

Gündem

Özgür Özel, Ali Mahir ve Cemal Enginyurt… 7 dokunulmazlık dosyası Meclis'e sunuldu

Özgür Özel fena pot kırdı! ‘Bizim adayımız Ekrem Erdoğan’
Özgür Özel fena pot kırdı! ‘Bizim adayımız Ekrem Erdoğan’

Sosyal Medya

Özgür Özel fena pot kırdı! ‘Bizim adayımız Ekrem Erdoğan’

Özel dolmuşa binmiş: Tanık vazgeçmiş ama, sanık suçunu kabul etmiş
Özel dolmuşa binmiş: Tanık vazgeçmiş ama, sanık suçunu kabul etmiş

Gündem

Özel dolmuşa binmiş: Tanık vazgeçmiş ama, sanık suçunu kabul etmiş

Özgür Özel’in ‘Cemevi cümbüş evi’ iftirasına sert tepki: Bu muhalefet değil, nefret!
Özgür Özel’in ‘Cemevi cümbüş evi’ iftirasına sert tepki: Bu muhalefet değil, nefret!

Gündem

Özgür Özel’in ‘Cemevi cümbüş evi’ iftirasına sert tepki: Bu muhalefet değil, nefret!

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23