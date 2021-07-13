Yolsuzluk Canan’ın ailesine sıçradı

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Canan Kaftancıoğlu’nun kardeşi C.Ş. (41), çalıştığı iş yerini dolandırdığı gerekçesiyle gözaltına alındı.

Tavuk hırsızı dolandırıcı!

Çalıştığı firmada 2010 yılında yapılan piliç satışından edinilen 70 bin liralık parayı şirkete devretmeyerek üzerine geçirdiği öne sürülen şüpheli C.Ş, olayın anlaşılması üzerine borcuna karşılık vadesiz senet verdi. Ödeme yapmaması üzerine C.Ş. hakkında Fatsa 1. Asliye Ceza Mahkemesinde “güveni kötüye kullanma” suçlamasıyla dava açıldı.

Hakkında yakalama kararı çıkarılan C.Ş, tatil için geldiği Fethiye’de otele girişinde gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından savcılıktan serbest bırakılan şüpheli, karşı tarafla uzlaşmak istediğini belirtti.

Kaftancıoğlu kabul etti

Kaftancıoğlu da konuya ilişkin, “Basında yer alan C.Ş. haberleri hakkında, ağabeyim Can Şahin ile karıştırılmaması ricasıyla” notuyla yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti: “Kendisinin biyolojik olarak kardeşim olduğu doğrudur. Ancak annesinin, babasının ve ailesinin yüzünü yere düşürdüğü andan itibaren ve iyi niyetle kendisine uzanan elleri de görmezden gelmesi üzerine kendisiyle çok çok uzun yıllardır hiçbir irtibatımız yoktur. Basında geçen olayla ilgili ise ailesinin güvenini kötüye kullanmış birisi için başkalarının güvenini kötüye kullanmamıştır diyememenin üzüntüsünü yaşıyorum. Hukuk karşısında işlemiş olduğu bir suç varsa eğer mutlaka cezasını çekecektir, çekmelidir.”