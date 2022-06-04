Buna ne diyeceksiniz? 125 bin metrekarelik dev arazi 30 yıl Fenerbahçe'nin...

Büyük holdinglerin patronlarının takımı olarak bilinen Fenerbahçe'nin Başkanı Ali Koç, 125 bin metrekarelik devlete ait dev arazinin 30 yılı aşkın süreyle sarı-lacivertli kulübe tahsis edildiğini şişine şişine açıkladı..

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Olağan Mali Genel Kurulu'nda açıklamalarda bulundu. Birbirinden çarpıcı sözlerin söylendiği genel kurulda Koç, taraftara yeni bir müjde verirken, devletten kendilerine yapılan bir kıyağı da itiraf etti.

Fenerbahçe'nin bir numarası Ali Koç, Samandıra Can Bartu Tesisleri'nin hemen karşısında yer alan 125 bin m2'lik dev araziyi bünyesine katmak için yapılan girişimlerde başarıya ulaşıldığını duyurdu.

Ali Koç'tan teşekkür

Başkan Ali Koç yaptığı konuşmada, "Samandıra Can Bartu Tesisleri'mizin karşısında yer alan 125.000 m2'lik arazi 30 yıl süreyle kulübümüze tahsis edilmiştir. Bu arazinin kulübümüze tahsisinde Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere Milli Savunma Bakanımız Hulusi Akar’a, Çevre ve Şehircilik Bakanımız Sayın Murat Kurum’a teşekkürlerimizi, minnetlerimizi sunuyorum." ifadelerini kullandı.

Şimdi gözler, yolsuzluk edebiyatı yapan Fenerbahçeliler'de

Ali Koç'un yaptığı bu açıklama üzerine, gözler AK Parti iktidarını her konuda yolsuzluk yapmakla suçlayan, yapılan tüm hizmetleri "avanta" olarak yorumlayan, özellikle Fenerbahçe'li siyasetçiler, gazeteciler ve diğer muhaliflere çevrildi.

Fenerbahçe'nin divan başkanı Uğur Dündar'ın, AK Parti iktidarının FB'ye verdiği bu kıyağı nasıl yorumlayacağı, CHP'nin bu tahsisi eleştirip eleştirmeyeceği, Sözcü gazetesinin, Cumhuriyet gazetesinin 125 bin m2'lik bir arazinin 30 yıllığına Fenerbahçe'ye verilmesinin arkasında neler olduğunu sorgulayıp sorgulamayacağı merak ediliyor..

Taraftara Kenan Evren Lisesi müjdesi de verildi

Bu açıklamalarla birlikte Ali Koç "Kenan Evren Lisesi ile ilgili Hüseyin Aslan cevap verecek." dedi ve sonrasında sözü sarı-lacivertli yönetici aldı.

Fenerbahçeli Yönetici Hüseyin Aslan "Yakın zamanda bakanımıza gittik, istişare ettik. Oradaki yapılar için yıkım izni alınamıyordu. İzin aldık. 15 gün içinde yıkıma başlıyoruz. Arsa ile ilgili çalışmalar da devam etmekte. O parsel üzerinde plan ve projeler devam ediyor. Kördüğüm meselesi çözülmüştür, 30 yıllığına irtifak hattı kulübümüze tahsil edilmiştir." şeklinde konuştu.

Darbeden yargılanan ve mahkum olan, sonrasında öldüğü için davası düşürülen Kenan Evren adına yapılaca lise için, sosyal demokrat geçinen CHP'li Fenerbahçelilerin eleştirileri merakla bekleniyor..