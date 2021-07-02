Yolsuzluğun da yolunu yapmışlar

Adrese teslim ballı ihalelerle sülale boyu vurgunun yaşandığı Beşiktaş Belediyesi’nin başkanı Rıza Akbolat ile ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Rıza Akbolat’ın göreve gelir gelmez satın aldığı deniz manzaralı 2 adet milyonluk triplex villasına, CHP’li Edremit Belediyesi tarafından özel destek sağlandığı belirlendi. Balıkesir Edremit İlçesine bağlı Narlı Köyünde 117 pafta, 367 ada ve 7-8 parsel numaralı villaların 50 metre ilerisinde nizami yol olduğu halde CHP’li Akbolat’ın iki villasına özel yol açıldı. CHP’li Edremit Belediyesi tarafından yapılan yol için villaların önündeki zeytinlikte bulunan çok sayıda zeytin ağacı katledildi. Konu çevreden açıldığında mangalda kül bırakmayan CHP’li belediyeler tarafından ağaç kesilerek açılan kişiye özel yol için ‘başkan dayanışması’ yorumları yapıldı.

Apartmandan lüks villaya

Akit 30 Haziran’da, “Beşiktaş soyulurken başkanı ihya olmuş” başlığıyla duyurduğu haberde, CHP’li Rıza Akbolat’ın Bahçelievler’de mütevazı bir apartman dairesinde ikamet ederken Beşiktaş Belediye Başkanı olduktan sonra lüks bir hayat yaşadığını ortaya koydu. Göreve geldikten sonra 20 bin lira maaş aldığı halde 7 bin lirası aidat olmak üzere 67 bin TL’ye ultra lüks villa kiralayan ve 1 milyon 899 bin TL ödeyerek eşine özel plakalı Range Rover marka cip satın alan CHP’li Akbolat, başkanlığının ilk yılında 2 adet triplex villa satın aldı.

Kaz dağlarının eteğinde

Kaz Dağları’nın eteğinde, 750’şer metrekare arazi içindeki deniz manzaralı iki villaların her birinin piyasa değerinin yaklaşık 5 milyon TL olduğu ifade edildi. 7 numaralı parseldeki villayı 10 Ocak 2020’de satın alan Akbolat, 19 Şubat 2020’de ise 8 numaralı parselin sahibi oldu. 2016’da kurduğu şirketi zarar ettiği için 4 yıl hiç vergi ödemeyen Rıza Akpolat’ın söz konusu villaları, Beşiktaş Belediyesince gerçekleştirilen ve Sayıştay raporlarına yansıyan 13 milyonluk hayali araç kiralama vurgunundan yalnızca 26 gün sonra satın alması akıllarda soru işaretlerine neden oldu.

Sülale belediyesine döndü

Akit daha önce de Beşiktaş Belediyesi’nde yaşanan sülale boyu yağma rezaletini belgeleriyle ortaya koymuştu. İsmi yolsuzluklarla anılan Beşiktaş ve İBB Meclis Üyesi İnan Güney’in akrabası Gülal Erdovan Anıl’ın Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü’ne getirilmesiyle ihale sayısında 5 kat artış yaşandı. CHP’li Rıza Akbolat’ın bilgisi dâhilinde gerçekleşen adrese teslim ihalelerde Güney’in eniştesi İsmail Akkaya’nın şirketine 2 milyon 346 bin TL bedelle “Hijyen Kiti, Hijyenik Paspas Alımı” ihalesi peşkeş çekildi. CHP Beyoğlu İlçe Başkanı Şahin Dil’in kurduğu düşük sermayeli iki şirketine 2 yılda Beşiktaş Belediyesi’nden 2 milyon 295 bin 530 TL’lik 5 adet ihale paslandı. Şişli Belediyesi Kreş ve Gündüz Bakımevi Müdürlüğünde öğretmenlik yaptığı belirlenen Ezgi Bolayır’ın kendi adıyla kurduğu 100 TL sermayeli 47 günlük şirketine 4 milyon 970 bin 496 TL bedelli iki adet “Yemek Hizmet Alımı” ihalesi verildi.



