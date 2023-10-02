Yollarını mı şaşırdılar! Uçağa değil otobüse biniyorlar!

Tarihi ve turistik zenginliğiyle Türkiye, yabancı turistler için cazip bir seçenek olmaya devam ediyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yayımlanan verilere göre 2023 yılının ilk 8 ayında 36,8 milyon yabancı turist Türkiye’yi ziyaret etti. Bu rakam, 2022 yılının aynı dönemine göre %14 artışa denk geliyor.

Seyahat tercihi değişiyor mu?

Bugüne kadar yabancı turistlerin dil bariyeri ve yerli otobüs firmalarına ulaşmakta yaşadıkları zorluklar nedeniyle Türkiye içindeki şehirlerarası seyahat tercihlerinde otobüs seçeneği hep arka sıralarda yer alıyordu. Yerli ve yabancı turistler için Türkiye'nin her köşesine ulaşım imkânı sunan otobüs seferleri, hem konforlu hem de bütçe dostu bir alternatif olarak ön plana çıkıyor. Türkiye'ye gelen yabancı turistler arasında en fazla otobüs bileti alan ülke vatandaşları sıralamasında ilk sırayı Ruslar alıyor.

İngiliz ve Fransızlar'ın tercihi ne?

Obilet.com araştırmasına göre; Onları Almanya, Azerbaycan, İran, Irak, Kazakistan ve Bulgaristan vatandaşları izliyor. İngiltere ve Fransa uyruklu turistler, şimdilik Türkiye içinde farklı şehirleri ziyaret etmek yerine ağırlıklı olarak tek bir şehri ziyaret edip ülkelerine geri dönüyor. Körfez bölgelerinden ülkemize gelen Arap turistler ise Türkiye içi seyahatlerinde uçak ve özel transferi tercih etmeye devam ediyor.

İstanbul bilette önde

Destinasyon bazında incelendiğinde Türkiye'de yabancılar tarafından en fazla otobüs bileti satın alınan illerin başında İstanbul, Antalya, Muğla, İzmir, Nevşehir, Mersin, Denizli ve Ankara yer alıyor. Özellikle Kapadokya (Nevşehir) bölgesi, tatilini Antalya’da yapmayı tercih eden turistler açısından önemli bir ek durak haline geldi. Antalya-Kapadokya arasındaki seyahatlerde otobüs çok yaygın bir şekilde tercih ediliyor.

Farklı ülke vatandaşlarının en sık kullandıkları otobüs rotaları şu şekilde:

Rusya ve Ukrayna: Antalya-Muğla (Fethiye, Marmaris, Bodrum), Antalya-Kapadokya, Antalya-Mersin

Çin ve G. Kore: Antalya-Kapadokya, Muğla-Kapadokya, Ankara-Kapadokya

Almanya: Antalya-Denizli (Pamukkale), Antalya-Muğla (Fethiye), Ankara-İstanbul

İran: Ankara-İstanbul, Van-Ankara

Azerbaycan ve Kazakistan: Iğdır-İstanbul, İstanbul-İzmir, İstanbul-Muğla (Bodrum)

Irak: Yalova-İstanbul, Ankara-İstanbul, Ankara-Çankırı

Bulgaristan: Edirne-İstanbul, Edirne-Bulgaristan, Bursa-İzmir.

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