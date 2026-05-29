  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
CHP'de "Grup Başkanı" krizi: Kılıçdaroğlu'ndan "Toplantı yapılamaz" talimatı İran'ın güneyinde hareketli saatler: Hürmüz Boğazı'nda uyarı ateşi Yozgat’ta yürekleri ağza getiren olay: 3 yaşındaki Aybüke aranıyor ABD'den yalanlama! İran'ın İHA iddiaları doğru değil 29 Mayıs 2026: Günün Âyet ve Hadisi Siyonist çete Kurban Bayramı’nda saldırıyor! Can kaybı sayısı açıklandı Rusya'dan Avrupa'ya gözdağı! "Askerlerin çekilmesi gerekli" ABD'den petrol hamlesi! Yeni yaptırımı duyurdular Bu gece tansiyon çok yüksek! ABD uçağı vuruldu İşgalci katiller! Adım adım ele geçiriyorlar
Gündem Yollarda rekor üstüne rekor! Bakan Uraloğlu bayram trafiğindeki devasa yoğunluğu açıkladı!
Gündem

Yollarda rekor üstüne rekor! Bakan Uraloğlu bayram trafiğindeki devasa yoğunluğu açıkladı!

Yeniakit Publisher
Cem Kaya Giriş Tarihi:
Yollarda rekor üstüne rekor! Bakan Uraloğlu bayram trafiğindeki devasa yoğunluğu açıkladı!

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, memleketi Trabzon'da katıldığı bayramlaşma programında önemli açıklamalarda bulunarak, tatilin 9 gün olmasını fırsat bilen vatandaşların yollara akın ettiğini ve bazı otoyol kesimlerinde rekor geçiş sayılarına ulaşıldığını bildirdi. Bakan Uraloğlu, kesinleşen rekor istatistiklerin yakında kamuoyuyla paylaşılacağını belirtti.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Bazı otoyol kesimlerinde bayramın 9 gün olması hasebiyle rekor geçişlerin olduğunu söyleyebilirim." dedi.

AK Parti Trabzon İl Başkanlığınca Hamamizade İhsanbey Kültür Merkezi'nde organize edilen programda konuşan Bakan Uraloğlu, bayramların birlik ve beraberliğin pekiştiği zamanlar olduğunu söyledi.

Günlük trafik kazalarında bayram dönemlerinden daha çok insanın hayatını kaybettiğini belirten Uraloğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu bayram istatistikleri bayram sonunda ancak netleşecek. Bunu da İçişleri Bakanlığımız takip ediyor. Bazı otoyol kesimlerinde bayramın 9 gün olması hasebiyle rekor geçişlerin olduğunu söyleyebilirim. Onlar konusunda da kamuoyunu bilgilendireceğiz. Dönüş yolunda vatandaşların inşallah kazasız, belasız dönmelerini Rabbimden niyaz ediyorum. Gerek kolluk güçlerimiz, gerek karayollarımız, gerek havalimanları, metrolardaki görevlilerimiz görevleri başında. İnşallah sağ salim bayramı geçirmeye gayret ediyoruz."

 

Uraloğlu, Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanan Trabzonspor'u da tebrik ederek, "Kupalar alan bir takımımız. Sporuyla, centilmenliğiyle Türkiye'ye örnek olmuş bir takım. Sadece Trabzon'un değil, Anadolu'nun her tarafında taraftar bulmuş, 70'lerde fırtına estirmiş bir takım. Ben tebrik ediyorum. Yine 1. Lig'e çıkan takımlar var onları tebrik ediyorum. İnşallah onlar da 1. Lig'e, Süper Lig'e renk getireceklerdir. Akçaabat Sebatspor'umuzu bu vesileyle de tebrik ediyoruz." diye konuştu.

Programa, AK Parti Trabzon Milletvekili Vehbi Koç, Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, AK Parti İl Başkanı Sezgin Mumcu, ilçe belediye başkanları, partililer ve vatandaşlar katıldı.

Ulaşımın geleceği İtalya’da! Karsan hidrojenli otobüsleri teslim etti!
Ulaşımın geleceği İtalya’da! Karsan hidrojenli otobüsleri teslim etti!

Otomotiv

Ulaşımın geleceği İtalya’da! Karsan hidrojenli otobüsleri teslim etti!

Ankara'nın kent içi ulaşımı için dev proje: Başkent’e yeni metro müjdesi
Ankara'nın kent içi ulaşımı için dev proje: Başkent’e yeni metro müjdesi

Gündem

Ankara'nın kent içi ulaşımı için dev proje: Başkent’e yeni metro müjdesi

5 ay sonra beklenen haber geldi! O yol ulaşıma açılıyor
5 ay sonra beklenen haber geldi! O yol ulaşıma açılıyor

Yaşam

5 ay sonra beklenen haber geldi! O yol ulaşıma açılıyor

AK Partili belediye hizmette öncü! Kurban Bayramı'nda ücretsiz ulaşım
AK Partili belediye hizmette öncü! Kurban Bayramı'nda ücretsiz ulaşım

Gündem

AK Partili belediye hizmette öncü! Kurban Bayramı'nda ücretsiz ulaşım

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23