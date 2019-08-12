Yollarda bayram mesaisi Bodrum Belediyesi ekipleri Bayram tatiliyle birlikte yoğunlaşan ana caddelerde yol kenarlarında temizlik başlattı.

Bodrum Belediyesi ekipleri Bayram tatiliyle birlikte yoğunlaşan ana caddelerde yol kenarlarında temizlik başlattı.

Bayram tatiliyle birlikte Bodrum genelinde tedbirlerini arttıran Bodrum Belediyesi ekipleri, özellikle temizlik konusunda ciddi çalışmalar yapıyor. Ekipler, Bodrum Güvercinlik arasında başlattıkları temizlik çalışmasında araçlardan atılan çok miktarda atık malzeme topladı. Yol kenarlarındaki temizlik çalışması Bodrum genelinde devam ederken vatandaşlardan, araçlarından dışarı çöp atmamaları konusunda daha duyarlı olmaları isteniyor.

“Çevreye karşı duyarlı ol”

Bodrum Belediyesi tarafından Kurban Bayramı dolayısıyla billboardlara asılan kutlama mesajlarında da farkındalık hedeflendi. Not kağıdı şeklinde tasarlanan billboardlarda ise "Bodrum tatilinde yapılacaklar" başlığı altında "Mozoleyi gör. Çevreye karşı duyarlı ol", "Antik Tiyatro’yu gör. Doğaya saygılı ol", "Kaleyi mutlaka gör. Denizi kirletme" ifadelerine yer verildi.

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