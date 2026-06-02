Yollar Kırmızı-Beyaz, kalpler tek yürek! Togg’dan A Milli Futbol Takımı’na muhteşem uğurlama!

Milli Takımlar Ana Sponsoru Togg, Dünya Kupası yolculuğuna çıkan A Milli Futbol Takımımızı, T10X ve T10F modellerinden oluşan dev bir konvoyla Riva’dan İstanbul Havalimanı’na uğurladı.

Türkiye’nin mobilite alanında hizmet veren küresel teknoloji markası Togg, Milli Takımlar Ana Sponsoru olarak Türk futbolunun tarihi anlarından birinin parçası oldu. 2 Haziran Salı günü (dün) TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’nden hareket eden ve yalnızca Togg akıllı cihazlarından oluşan konvoy, Dünya Kupası yolculuğuna çıkan A Milli Futbol Takımımıza İstanbul Havalimanı’na kadar eşlik etti. Türk bayraklarıyla donatılan araçlar, milli birlik ve beraberlik duygusunu İstanbul yollarına taşıdı.

Yoğun katılımla oluşturulan Togg konvoyu boyunca yaşanan coşku, Dünya Kupası yolculuğuna çıkan Milli Takımımıza verilen desteği gözler önüne serdi. Togg sahiplerinin yoğun katılımıyla gerçekleşen uğurlamada, ay-yıldızlı milliler ile Türkiye’nin milli markası aynı heyecanda buluştu.

 

 

Togg’un ilk akıllı cihazı T10X ile fastback modeli T10F’nin yer aldığı konvoyda; Anadolu, Gemlik, Mardin, Oltu, Kula, Kapadokya, Urla ve Seyhan renkleriyle yollara çıkan araçlar yer aldı. Togg’un Türkiye’nin doğal ve kültürel zenginliklerinden ilham alarak geliştirdiği bu renkler, konvoya ayrı bir anlam katarken adeta Türkiye’nin dört bir yanını bir araya getirdi.

 

Türkiye’nin mobilite alanında hizmet veren küresel teknoloji markası Togg, Türk sporunun güçlü destekçileri arasında yer alıyor. Milli Takımlar Ana Sponsoru olarak ay-yıldızlı millilerin antrenman formalarında yer alan Togg, Türkiye Futbol Federasyonu’na tahsis ettiği T10X’ler ve Trugo şarj cihazlarıyla milli takımların ulaşım ihtiyaçlarını karşılarken, misafir karşılamalarında da Türkiye’yi temsil ediyor.

 

Togg, Milli Takımlar Ana Sponsoru olarak milli heyecanın yanında yer almaya ve Türkiye’nin ortak değerlerine katkı sağlayan projeleri desteklemeye devam edecek.

