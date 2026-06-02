Darbeyi vuracaklar! Galatasaray'ın korktuğu senaryo: Alvarez'in yerine Osimhen
Galatasaray'ın gol makinası için gündemi altüst edecek bir gelişme yaşanıyor...
Atlético Madrid, ayrılığı gündemde olan Julián Álvarez'in yerini doldurmak için gözünü Galatasaray'ın gol makinesi Victor Osimhen'e dikti.
AS'ın manşetlerine taşıdığı habere göre; Atletico Madrid, Arjantinli yıldızı Julián Álvarez’in takımdan ayrılma ihtimaline karşılık B planını Galatasaray'dan Victor Osimhen olarak hazırladı.
- Atlético Madrid, Julián Álvarez'in ayrılık olasılığını bir kriz olarak değil, Victor Osimhen gibi bir dünya yıldızını kadroya katmak için bir fırsat olarak görüyor. Kulüp yetkilileri, Nijeryalı golcünün durumunu yakından takip ediyor.
Atlético Madrid'in bu dev operasyonu gerçekleştirebilmesi için birkaç kritik faktörün bir araya gelmesi gerekiyor. Julián Álvarez’in olası satışından elde edilecek yüksek bonservis geliri, Osimhen transferinin finansmanında doğrudan kullanılacak.
Diego Simeone'nin, Osimhen'in yırtıcı, atletik ve pres gücü yüksek oyun tarzına hayran olduğu ve onu sisteminin yeni merkez piyonu yapmak istediği belirtiliyor.
