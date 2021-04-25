  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
  • VAV TV CANLI YAYIN
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Uluslararası Kafkas Vakfı’ndan ‘soykırım’ açıklaması: ABD’yi kınamak için Kılıçdaroğlu, FETÖ ulaklarından haber mi bekliyor acaba?

Türk Dünyası Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği: Türk Birleşik Devletleri kurulmalı

İsrail'e roket attılar! Siren sesleri yükseldi

Doğa Rutkay 'tam bir facia' diyerek açıkladı! Solak Babası Rutkay Aziz bu sözlere ne diyecek?

MSB açıkladı! Büyük harekat… Dikkat çeken görüntüler

Oda TV de Boğaziçi’ndeki provokatörler de bu kez fena yakalandı

Uzman isimden çarpıcı açıklama: Türkiye'nin ortaya koyduğu askeri dirençle baş edemediler

Altın alacaklar aman dikkat! 'Bunu yaparsanız batarsınız' diyerek uyardı

Uzman isimden dikkat çeken açıklama: Türkiye'ye karşı ellerindeki son kozu da kullandılar

Boşverin Biden’ı.. HDP’ye ve İP’e bakın siz!
Yaşam Yollar genişliyor trafik rahatlıyor
Yaşam

Yollar genişliyor trafik rahatlıyor

Korona virüsle mücadele kapsamında uygulanan hafta sonu sokağa çıkma yasaklarını fırsata dönüştüren Bursa Büyükşehir Belediyesi, şerit genişletme çalışmalarıyla trafiğe nefes aldırıyor.

Yeniakit Publisher
2021-04-25 20:46:00 -
Yollar genişliyor trafik rahatlıyor

Bursa’nın ulaşım sorununu ortadan kaldırmak amacıyla yol genişletme, yeni yollar, köprü ve kavşaklar ile raylı sistem yatırımlarını hız kesmeden sürdüren Bursa Büyükşehir Belediyesi, sokağa çıkma yasaklarını fırsata dönüştürdü. Geçtiğimiz yıl içinde uygulanan sokağa çıkma yasaklarında 80 bin ton sıcak asfalt kaplama ile özelikle ana arterlerde önemli bir sağlıklaştırma çalışması gerçekleştiren Büyükşehir ekipleri, bu yıl da hafta sonu yasaklarında sahadaki mesaisini hız kesmeden sürdürüyor.

Şerit genişletme çalışması

Bursa Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı bünyesinde yapılan kazı dolgu, asfalt kaplama, asfalt yama, bordur, trafik çizgi, sinyalsizasyon ve levhalama çalışmaları bu hafta sonu yasaklarında da devam etti. Çalışmalar kapsamında Nilüfer ilçesi Çamlıca Kavşağı Kazım Karabekir Caddesi'nde yol genişletme çalışması yapılırken, İzmir Yolu Gül Kavşağı İzmir istikameti yönünde şerit genişletme çalışmasına devam ediliyor. Şehit genişletme çalışmalarıyla trafik akışının daha da hızlanması amaçlanırken, Osmangazi İlçesi Soğanlı Mahallesi Avrupa Konseyi Bulvarı Botanikpark Kavşağı'nda bordur ve tretuvar çalışmaları hızla devam ediyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Teşkilat dizisinin sırrını Ezgi Eyüboğlu açığa çıkarttı
Medya

Teşkilat dizisinin sırrını Ezgi Eyüboğlu açığa çıkarttı

TRT’de reyting rekorları kıran Teşkilat dizisi oyuncusu Ezgi Eyüboğlu dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
Doğa Rutkay 'tam bir facia' diyerek açıkladı! Solak Babası Rutkay Aziz bu sözlere ne diyecek?
Gündem

Doğa Rutkay 'tam bir facia' diyerek açıkladı! Solak Babası Rutkay Aziz bu sözlere ne diyecek?

Skandal skeçlerin yer aldığı Güldür Güldür adlı sözde komedi programında boy gösteren Doğa Rutkay, TikTok’un bir facia olduğunu belirterek ç..
Vebitcoin vurgununda bomba detay! Eşi çete lideriymiş
Gündem

Vebitcoin vurgununda bomba detay! Eşi çete lideriymiş

Thodex vurgununun ardından faaliyetlerini durdurduğunu açıklayan ve daha sonrasında gözaltına alınan Vebitcoin'in CEO'su İlker B., ile 'Hanı..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay