Yollar ayrıldı! Real Madrid'le anlaşması bekleniyor
İtalya basınında çıkan haberlere göre Inter, takımı 11 yıl sonra şampiyonluğa taşıyan Antonio Conte ile yolları ayırdı.
İtalya basınında çıkan haberlere göre Inter, takımı 11 yıl sonra şampiyonluğa taşıyan Antonio Conte ile yolları ayırdı.
Haziran 2022'ye kadar sözleşmesi olan ve 13 milyon Euro alması planlanan Conte, 7 milyon Euro'luk tazminatın ardından karşılıklı olarak sözleşmesi feshetti.
Ekonomik olarak sıkıntılar yaşayan ve küçülmeye giden Inter'in başına massimiliano Allegri veya Simone Inzaghi'nin geleceği belirtildi.
Conte'nin ise Real Madrid'le anlaşması bekleniyor.