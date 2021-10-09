Yollar 15 bin kilometre fiber optik ağla “akıllanacak”

Karayolları Genel Müdürü Uraloğlu, 12. Ulaştırma ve Haberleşme Şurası’nda yaptığı açıklamada, bugün itibarıyla sorumluluklarında 3 bin 523 kilometre otoyol, 30 bin 974 kilometre devlet yolu ve 34 bin 136 kilometre il yolu olmak üzere toplam 68 bin 633 kilometre yol ağı bulunduğunu ifade etti.

Kapasiteyi artırmalıyız

Yolların her türlü hizmetin götürülmesi ve gelir dağılımının eşit sağlanmasına katkı sağladığını söyleyen Uraloğlu, şöyle devam etti: “Yolların bir kapasitesi var, yani tanımlanmış kapasiteleri var. Bizim bu kapasiteyi tam kullanmamız lazım hem de artırmamız lazım. Bunu da ancak akıllı yollarla yapabiliyoruz. Sadece kapasite değil esasında trafik güvenliğiyle ilgili bütün çalışmaları yine akıllı yollarla, akıllı ulaşım sistemleriyle yapabiliyoruz. Dolayısıyla buna biz yatırım yapıyoruz, geliştiriyoruz. Türkiye’deki ilk akıllı ulaşım sistemleri yolu Boğaz Köprüsü’ndeki ücret toplama sistemleriyle başladı. Bugün sinyalizasyonla kavşakların yönetilmesinden tutun, meteorolojik istasyonlarla hava durumunun tahmin edip sürücülerin anlık olarak uyarılması, yine yollara yerleştirdiğimiz sensörlerle kar ve buz mücadelesinin takip edilmesini sağlıyoruz.

Kritik eşik geçildi

Varmak istediğimiz nokta, akıllı ulaşım sistemlerindeki akıllı yolları öncelikle aracın yolla haberleştiği, sonrasında aracın araçla haberleştiği sistemleri kurmaya çalışıyoruz. Akıllı yollara yönelik de Karayolları Genel Müdürlüğü olarak Türkiye’de 15 bin kilometre fiber optik kablo ağ döşemeyi planladık. Şu anda da yaklaşık 1.500 kilometreleri geçmiş durumdayız. Antalya’da bir pilot uygulama yapacağız. Yine İstanbul’da bir yolda, tamamen bir pilot uygulama yapacağız ve bunları da Türkiye geneline yaygınlaştıracağız.”