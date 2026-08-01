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Beşiktaş'ın süper hedefi! Salah kadar popüler, Salah'tan daha pahalı

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Beşiktaş'ın süper hedefi! Salah kadar popüler, Salah'tan daha pahalı

İngiltere’de gözden çıkarılan dünyaca ünlü yıldız Jack Grealish için Beşiktaş da devrede! Manchester City ile sözleşmesinin son yılına giren ve kadro dışı kalan 30 yaşındaki İngiliz sol kanat, siyah-beyazlıların transferdeki bir numaralı hedefi haline geldi. Süper Lig’de yılın bombasını patlatmaya hazırlanan Beşiktaş, Mohamed Salah işini bitiremeyince fırsat transferi olarak gördüğü Grealish'i uygun bir şekilde bitirmek istiyor.

#1
Foto - Beşiktaş'ın süper hedefi! Salah kadar popüler, Salah'tan daha pahalı

İngiltere’de gözden çıkarılan dünyaca ünlü yıldız Jack Grealish için Beşiktaş da devrede! Manchester City ile sözleşmesinin son yılına giren ve kadro dışı kalan 30 yaşındaki İngiliz sol kanat, siyah-beyazlıların transferdeki bir numaralı hedefi haline geldi. Süper Lig’de yılın bombasını patlatmaya hazırlanan Beşiktaş, Mohamed Salah işini bitiremeyince fırsat transferi olarak gördüğü Grealish'i uygun bir şekilde bitirmek istiyor.

#2
Foto - Beşiktaş'ın süper hedefi! Salah kadar popüler, Salah'tan daha pahalı

Kariyerinde yeniden çıkışa geçen İngiliz yıldız, Manchester City’de Pep Guardiola’nın gözünden düşüp iki yıl kulübede kaldıktan sonra kiralandığı Everton’da adeta küllerinden doğmuştu. Liverpool ekibinde sergilediği olağanüstü performansla dikkatleri üzerine çeken Grealish, Ocak ayında talihsiz bir ayak bileği sakatlığı yaşayana kadar çıktığı 20 maçta 2 gol ve 6 asistlik katkı sağladı. Sakatlık öncesindeki formu o kadar etkileyiciydi ki İngiliz basını onun yeniden milli takıma çağrılmasını yüksek sesle tartışmaya başlamıştı.

#3
Foto - Beşiktaş'ın süper hedefi! Salah kadar popüler, Salah'tan daha pahalı

Geçirdiği başarılı operasyonun ardından sahalara dönen ancak sezonun kalan kısmında forma giyemeyen yetenekli oyuncu, kiralık sözleşmesinin tamamlanmasıyla Manchester City’ye geri döndü. Sözleşmesinin bitimine 1 yıl kalan Grealish için kulüpten ayrılık çanları çalmaya başladı. EVERTON VE SUUDLAR DA İSTİYOR Teknik direktör Enzo Maresca’nın planları arasında yer almayan 30 yaşındaki futbolcu, City'nin hazırlık kampı için düzenlediği Asya turu kadrosuna da dahil edilmedi. Kadro dışı kalmasıyla birlikte ayrılığı kesinleşen yıldız ismin adı Everton ve Suudi Arabistan kulüpleriyle de anılıyor.

#4
Foto - Beşiktaş'ın süper hedefi! Salah kadar popüler, Salah'tan daha pahalı

Grealish’in Manchester City ile sözleşmesinin son yılına girmesini fırsat bilen Beşiktaş yönetimi, bu transferi uygun bir kiralama bedeliyle tamamlamanın hesaplarını yapıyor. Süper Lig’de şampiyonluk yarışına doğrudan etki edecek, hem sahada hem de ticari anlamda büyük etki yaratacak bu transfer için girişimler hız kazandı. Siyah-beyazlılar, İngiliz yıldızı ikna ederek yaz transfer döneminin en büyük bombasını patlatmayı hedefliyor.

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