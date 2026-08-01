Beşiktaş'ın süper hedefi! Salah kadar popüler, Salah'tan daha pahalı
İngiltere’de gözden çıkarılan dünyaca ünlü yıldız Jack Grealish için Beşiktaş da devrede! Manchester City ile sözleşmesinin son yılına giren ve kadro dışı kalan 30 yaşındaki İngiliz sol kanat, siyah-beyazlıların transferdeki bir numaralı hedefi haline geldi. Süper Lig’de yılın bombasını patlatmaya hazırlanan Beşiktaş, Mohamed Salah işini bitiremeyince fırsat transferi olarak gördüğü Grealish'i uygun bir şekilde bitirmek istiyor.