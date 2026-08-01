Beşiktaş'ın süper hedefi! Salah kadar popüler, Salah'tan daha pahalı

Grealish’in Manchester City ile sözleşmesinin son yılına girmesini fırsat bilen Beşiktaş yönetimi, bu transferi uygun bir kiralama bedeliyle tamamlamanın hesaplarını yapıyor. Süper Lig’de şampiyonluk yarışına doğrudan etki edecek, hem sahada hem de ticari anlamda büyük etki yaratacak bu transfer için girişimler hız kazandı. Siyah-beyazlılar, İngiliz yıldızı ikna ederek yaz transfer döneminin en büyük bombasını patlatmayı hedefliyor.