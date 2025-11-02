  • İSTANBUL
Yoldan geçenleri bıçaklayan ayyaş manyak, izi sürülerek yakalandı
Gündem

Yoldan geçenleri bıçaklayan ayyaş manyak, izi sürülerek yakalandı

Yoldan geçenleri bıçaklayan ayyaş manyak, izi sürülerek yakalandı

Antalya’da yoldan geçen vatandaşlara saldıran ve 1 kişiyi göğsünden bıçaklayarak ağır yaralayan alkollü şahıs, polis ekipleri tarafından güvenlik kameralarından kaçış güzergahı adım adım izlenerek yakalandı. Zanlı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kepez ilçesi Ulus Mahallesi Gazi Bulvarı üzerindeki Fatih Sultan Mehmet Parkı’nda dün saat 12.00 bankta alkol alan şahıs, yoldan geçenlere sözlü ve fiziksel olarak saldırıda bulunmaya başladı. Üzerinde bulunan bıçağı çıkaran ve kaldırımda yürüyen vatandaşlara saldıran şahıs, o sırada scooter ile ilerlemekte olan Ali Haydar Özyıldırım’a (58) bıçakla saldırdı. Bir anda karşısına çıkan ve kendisine bıçakla saldıran şahıs ile Ali Haydar Ö. arasında kısa süreli boğuşma yaşandı. Boğuşma sırasında şahsın bıçak darbeleri ile yere yığılan adamın yardımına çevredeki vatandaşlar koştu. Ayyaş şahıs ise bıçağı parkın çimlerine sildikten sonra olay yerinden uzaklaştı. Göğsüne aldığı bıçak darbesiyle ağır yaralanan Ali Haydar Özyıldırım’ı ambulansla hastaneye kaldırdı.

Polis ekipleri güvenlik kamerasından alkollü şahsın Sedat D. olduğunu tespit ederek peşine düştü. Şüphelinin olay sonrası kaçış istikametinde bulunan onlarca güvenlik kamerasını tek tek inceleyerek adım adım izini süren Suç Araştırma ve Önleme Büro Amirliği ekipleri, Sedat D.’yi kısa sürede yakaladı. Sedat D., ifade işlemlerinin ardından bugün çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

