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Yoldan geçen astsubayı tabancayla yaraladı

﻿Antalya'nın Manavgat ilçesinde borç-alacak nedeniyle adı açıklanmayan bir kişiyle tartıştığı sırada tabancayla ateş edip, kızıyla ekmek almaya giden jandarma astsubay T.S.'yi yaralayan Mustafa Kılıç, tutuklandı.

22 Eylül 2018 Cumartesi 18:16
Yoldan geçen astsubayı tabancayla yaraladı

Manavgat'ın Yukarı Pazarcı Mahallesi'nde dün sabah saatlerinde büyükbaş hayvan besiciliği yapan Mustafa Kılıç, kamyonetle Mehmet Akif Ersoy Caddesi'nde seyir halindeyken, kendisine borcu olan ve adı açıklanmayan bir kişiyle karşılaştı. İkili arasında trafikte başlayan tartışmada Mustafa Kılıç, kamyonetindeki tabancayla ateş etti. Kılıç'ın tabancasından çıkan kurşunlardan biri, caddede kızıyla ekmek almaya giden Akseki Jandarma Taburu'nda görevli jandarma astsubay T.S.'nin koluna isabet etti. T.S.'nin yaralanmasının ardından taraflar araçlarıyla kaçarken, olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İlk müdahalesi yapılan T.S., Manavgat Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Hafif yaralı T.S. tedavisinin ardından taburcu edildi. Olayla ilgili Mustafa Kılıç ile kimliği açıklanmayan bir şüpheli, Manavgat İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği'nin çalışmasıyla kısa sürede yakalandı.

TUTUKLANDI

Polis merkezinde işlemleri tamamlanan şüphelilerden Mustafa Kılıç adliyeye sevk edildi. Savcılık ifadesinde yaşanan olaydan dolayı çok pişman olduğunu belirten Kılıç, "Ben sadece alacağımı istemiştim. Yoldan geçen suçsuz birisi, bir astsubay yaralandığı için çok üzgünüm" dedi. Sulh ceza hakimliğine sevk edilen Mustafa Kılıç tutuklandı. Diğer şüpheli ise ifadesinin ardından serbest kaldı.

Haber Tarihi: 22 Eylül 2018 Cumartesi 18:16
  1. Antalya
  2. Manavgat
  3. Yoldan geçen astsubayı yaraladı
  4. borç tartışması

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