Yoldan çıkan otomobil ağaçlıkalana uçtu: 1'i ağır 2 kişi yaralı

Karabük'te meydana gelen trafik kazasında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu 1'i ağır olmak üzere 2 kişi yaralandı.

Kaza, Karabük-Kastamonu karayolu üzerinde bulunan Toprakcuma mevkiinde meydana geldi. Hakkı K. yönetimindeki 78 SL 153 plakalı otomobil Karabük istikametine seyir halinde iken sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi sonucu ağaçlık alana uçtu. Otomobilin ön tarafının tamamen yok olduğu kazada sürücü Hakkı K. ve İhsan Y. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine jandarma, polis ve 112 Sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılırken sürücü Hakkı K.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.