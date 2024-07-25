Yoldan çıkan İETT otobüsü kaza yaptı! Polis ve sağlık ekipleri olay yerinde

CHP’li İBB yönetiminin binlerce kişiyi kovup yerine iş bilmez yandaşları ataması, şehir halkının canını her geçen gün daha da tehlikeye atıyor. Özellikle İETT’de yaptığı kıyım sonrası liyakat gözetmeden atama yapan, kendisine yakın isimleri ve seçilmesine yardım eden partilerin mensuplarını istihdam eden İmamoğlu yüzünden her gün bir kaza haberi geliyor.

Son olarak bugün Arnavutköy'den korkutan bir haber geldi. Arnavutköy'de İETT otobüsü, yol kenarındaki yağmur suyu kanalına düştü.

Taşoluk Peronlar-Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi seferini yapan İETT otobüsü, sabah saatlerinde Eski Edirne Asfaltı Caddesi'nde seyir halindeyken, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine yağmur suyu kanalına düştü.

Yolcular araçtan inerken, haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yolcular, olay yerine gelen başka bir otobüsle yollarına devam etti.

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Ekiplerce yapılan çalışmada, çekici yardımıyla kanaldan çıkarılan otobüs, olay yerinden kaldırıldı.

Oluşan trafik yoğunluğu, otobüsün kaldırılmasının ardından normale döndü.