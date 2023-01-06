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Aktüel Yoldan çıkan araç su kanalına düştü: Yaralılar var
Aktüel

Yoldan çıkan araç su kanalına düştü: Yaralılar var

Sivas’ta yoldan çıkarak su kanalına düşen araçta bulunan 3 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2023-01-06 19:48:00 -
Yoldan çıkan araç su kanalına düştü: Yaralılar var

Edinilen bilgiye göre kaza Sivas-Kayseri karayolu Taşlıdere mevkiinde yaşandı. Sivas istikametine gitmekte olan M.K. yönetimindeki 58 TN 811 plakalı hafif ticari araç yoldan çıkarak yol kenarındaki su kanalına düştü.

Kazanın etkisiyle araçta bulunan C.K., Z.K. ve E.K. yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Sivas’ta ki hastanelere kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirtildi.

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