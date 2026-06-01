İsrail'e güvenmişlerdi... İbretlik son!
ABD ve İsrail'in gazlamasıyla sokağa inip ortalığı savaş alanına çeviren İranlı marjinallerden ikisi daha "terör" suçlamasıyla idam edildi.
İran Yargı Erki'ne bağlı Mizan Haber Ajansının haberine göre, Mehrdad Muhammedniya ve Eşkan Maliki hakkında verilen idam cezaları bu sabah erken saatlerde yerine getirildi.
Haberde, Muhammedniya ve Maliki'nin "son protestolar" sırasında Tahran eyaletindeki şiddet olaylarına öncülük etmek, kamu mallarına zarar vermek ve bir camiyi yakmakla suçlandıkları ifade edildi.