Çeşme'de rüşvet ağı patladı! Gizlemek için kullandıkları taktik ifşa oldu
Çeşme'de rüşvet ağı patladı! Gizlemek için kullandıkları taktik ifşa oldu

Çeşme Belediyesi’ne yönelik rüşvet iddiası, belediye çalışanı Efe Sağlamer'in boşanma aşamasındaki İmar ve Şehircilik Müdür Vekili eşi Buğçe Sağlamer'i suçlamasıyla gündeme geldi. Bağış adı altında verilen rüşvetler bir bir açığa çıkarken, CHP'li Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli'nin şikayetçi tarafı tehdit ettiği ileri sürüldü.

Rüşvetle anılan CHP’li belediyelere, son olarak İzmir Çeşme Belediyesi eklendi. Boşanma sürecindeki İmar ve Şehircilik Müdür Vekili ile Ruhsat Denetim Müdürlüğü’nde memur olan eşi, birbirlerini suçlarken belediyedeki rüşvet ağını deşifre etti. 

Savclığa suç duyurusunda bulundu

Çeşme Belediyesi’nde Ruhsat Denetim Müdürlüğü’nde çalışan Efe Sağlamer, boşanma aşamasındaki İmar ve Şehircilik Müdür Vekili olan eşi Buğçe Sağlamer hakkında sosyal medya hesaplarından videolar ve belgeler paylaştı. Sağlamer rüşvet, usulsüz yapı işlemleri ve imar uygulamalarında himaye sağlandığı iddialarıyla hem belediyeye şikayette hem de Çeşme Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu.

 

Rüşvete bağış kılıfı

Sağlamer, Çeşme’de 4551 ada parselde bulunan TETUSA Oasis isimli aquaparkın ruhsat eki projesinin mevzuata aykırı olduğunu ve mimari projenin kendi yerine Buğçe Sağlamer tarafından imzalandığını iddia etti. 6936 ada parseldeki ikiz villanın projeye aykırı yapıldığını belirten Sağlamer, 350 bin lira karşılığında “Yapı kullanma iznine uygundur” imzası atıldığını ve bu süreçte belediyeye bağış yaptırıldığını öne sürdü.

 

7036 ada 3 parseldeki yapıda 200 bin lira karşılığında “yapı kullanma iznine uygundur” imzası atıldığını iddia eden Sağlamer, NO 26 İnşaat’a 4 adet bilgisayar bağışı yaptırıldığını söyledi. Sağlamer, 6430 ada 13 parseldeki yapılarda ise 2 milyon lira karşılığında yapı kullanma izni ve 4 milyon lira karşılığında işyeri açma ruhsatı verildiğini ileri sürdü.

2024 Yerel Seçimleri’nden sonra Buğçe Sağlamer’in önce Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’ne, 22 Aralık 2025’te ise İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ne getirildiğini söyleyen Sağlamer, eşinin CHP’li belediyelerde rüşvet ve yolsuzlukla gündeme gelen “İstanbul ekibi” içinde yer aldığı bilgisini verdi. İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nde bir yapı kurulduğunu, bazı işlemlerin başkanın adı kullanılarak yürütüldüğünü ve imar-ruhsat süreçlerinin bu yapı tarafından yönlendirildiğini belirten Sağlamer, rüşvet sistemini şöyle anlattı: “Sistem Belediye Başkan Yardımcısı Emre Can Durmaz’ın hazırladığı liste üzerinden yürütülüyor. Bu listede yapı kullanım izni alacak müteahhit firmalar ve parseller yazılı. Bu liste Buğçe Sağlamer’e veriliyor ve diğer Müdür Özgür Şahin Sarı ile birlikte iş hallediliyor. Süreç bağış adı altında yürütülüyor. Buğçe Sağlamer bağışları bizzat hazırlayıp kendi eliyle imzalamış. Adamlara bağış yaptırdılar. Bunun sebebi de ‘Rüşvet değil, bağış aldık’ diyebilmek. Halbuki rüşvet alınıyor. Bir fiyat belirliyorlar, örneğin 10 milyon lira. Bunun 5’ini bağış olarak gösteriyor, 5’ini ise kendileri alıyor.

 

Lal Denizli tehdit mi etti?

Efe Sağlamer, belediye yönetiminin, boşanma sürecine de müdahil olduğunu söyledi. Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli’nin, kendisinin İstanbul’daki boşanma avukatını aradığını iddia eden Sağlamer, şunları kaydetti: “Avukatıma ‘Bu davayı alma, biz ona gününü göstereceğiz’ gibi sözler söylemiş. Ancak avukatım davayı almaktan vazgeçmedi. Bundan sonra tehditler gelmeye başladı. ‘Sana gününü göstereceğiz’, ‘Kara günler seni bekliyor’ gibi ifadeler kullandılar.”

Kaynak: Yeni Şafak

