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Yerel Yoldan çıkan araç devrildi: Yaralılar var
Yerel

Yoldan çıkan araç devrildi: Yaralılar var

Malatya'da yoldan çıkan otomobilin devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2021-09-08 15:54:00 -
Yoldan çıkan araç devrildi: Yaralılar var

Edinilen bilgiye göre kaza, Malatya'nın Arapgir İlçesi, Deregezen Mevkiinde meydana geldi. Malatya'dan Arapgir ilçesi istikametine seyir halinde olan Mehmet Ali Genç yönetimindeki 44 HA 323 plakalı otomobil, iddiaya göre sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak, devrildi.

Kazada sürücü Mehmet Ali Genç ve otomobilde bulunan Aziz Fırat ve Sultan Genç yaralandı.

Yaralanan şahıslar Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine 112 ambulansıyla hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili Arapgir ilçe jandarma trafik birimi ekipleri olay yerinde inceleme yaptı.

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