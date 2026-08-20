Yoldaki araçta başladı, ormana sıçradı Sındırgı'daki yangına dört koldan müdahale

Balıkesir Valiliği tarafından yapılan açıklamaya göre, Sındırgı ilçesine bağlı Düvertepe Mahallesi mevkiinde saat 13.00 sıralarında kara yolunda seyir halindeki bir araçta yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler yol kenarındaki ormanlık alana sirayet etti. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda kara ve hava unsuru sevk edildi.

Yangını kontrol altına almak için geniş çaplı bir seferberlik başlatıldı. Söndürme operasyonunda havadan 7 uçak ve 8 helikopter olmak üzere toplam 15 hava aracı görev alırken; karadan ise 31 arazöz, 3 itfaiye aracı, 16 su tankeri, 8 ilk müdahale aracı, 21 hizmet aracı, 4 dozer, 2 ambulans ve 295 personel ile alevlere karşı etkin bir çalışma yürütülüyor. Ekiplerin yangını kontrol altına alma mücadelesi aralıksız sürüyor.

Gece boyunca Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri çevre illerden gelen takviye güçle yangına karadan müdahale etti. Sabahın ilk ışıkları ile yangına hava gücü de müdahale etmeye başladı. Yangın 20'nci saatine ulaşırken ekiplerin yoğun çalışması ile alevlerin enerjisinin düştüğü öğrenildi.

Yangına müdahale bölgede havadan ve karadan güçlü bir şekilde devam ediyor.