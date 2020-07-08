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Yolda yürürken silahlı saldırıya uğradı

İstanbul Ümraniye'de yolda yürüyen bir kişi silahlı saldırıya uğradı.

Yeniakit Publisher
2020-07-08 03:48:00 -
Yolda yürürken silahlı saldırıya uğradı

Olay, Şerifali Mahallesi Adil Sokak'ta 23.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, yolda yürüyen A. K. (20)'ye otomobille yanına gelen kişi veya kişiler tarafından pompalı diye tabir edilen tüfekle açılan ateşle yaralandı. Saldırganlar geldikleri otomobille kaçarken vatandaşlar, durumu polise bildirdi.

Polis ekipleri olay yerini güvenlik şeridi içine alırken A.K, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansla Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Olay yeri inceleme ekipleri saldırının yaşandığı noktada incelemelerde bulundu. Yerdeki boş fişekler delil torbalarına konularak incelenmek emniyete götürüldü.

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