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Yerel Yolda kar bastırdı! Kars'ta kar sebebiyle yaylada mahsur kalan yaşlı çift kurtarıldı
Yerel

Yolda kar bastırdı! Kars'ta kar sebebiyle yaylada mahsur kalan yaşlı çift kurtarıldı

Kars'ın Arpaçay ilçesinde, Türkiye-Ermenistan sınırında bulunan Kakaç yaylasına kar yağması nedeniyle araçlarıyla köylerine dönen Reşit (70) ve eşi Besti Tuğ (67), yoğun kar yağışı nedeniyle yolda mahsur kaldı.

Yeniakit Publisher
2021-09-26 21:26:00 -
Yolda kar bastırdı! Kars'ta kar sebebiyle yaylada mahsur kalan yaşlı çift kurtarıldı

İhbar üzerine bölgeye jandarma, AFAD, UMKE ve İl Özel İdaresi personeli sevk edildi. Kar ve sis nedeniyle görüş mesafesinin de düştüğü 2 bin 900 rakımdaki yaylada İl Özel İdaresinin iş makineleriyle yol açması sonucu kurtarma ekipleri bir süre araçlarla yaylaya doğru ilerledi. Kar ve çamur nedeniyle araçlar çıkamayınca kadın ve kocası, kepçeyle mahsur kaldıkları bölgeden alınarak sağlık ekiplerine ulaştırıldı. Sağlık kontrolleri yapılan Tuğ çifti, köylerine götürüldü.

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