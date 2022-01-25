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Yaşam Yolda kalan araçlara ne olacak? E-5 ve TEM'de kalan araçları kim kaldıracak?
Yaşam

Yolda kalan araçlara ne olacak? E-5 ve TEM'de kalan araçları kim kaldıracak?

İstanbullular kar çilesi çekmeye devam ediyor. 24 Ocak Pazartesi günü yollar adeta kilitlendi, insanlar araçlarını otoyollara bırakıp donmamak için sığınacak sıcak bir yer aradı. Bu sebeple otoyollar kenara çekilip bırakılmış araçlarla dolu…. Araç sahipleri ise otomobillerini nasıl alabileceklerini merak ediyor. Konu hakkında İstanbul Valisi Ali Yerlikaya’dan açıklama geldi.

Yeniakit Publisher
2022-01-25 09:39:00 -
Yolda kalan araçlara ne olacak? E-5 ve TEM'de kalan araçları kim kaldıracak?

İstanbul’u kar esir aldı… Yetersiz önlemler ise trafiğin kitlenmesine, insanların geceyi sokaklarda geçirmelerine yol açtı. Pek çok araç sahibi donmamak adına araçlarını park halinde otoyollara bıraktı.

Yolda kalan araçlara ne olacak? E-5 ve TEM'de kalan araçları kim kaldıracak?

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, “Kıymetli Hemşehrilerim, karla mücadelemizin etkin şekilde sürdürülmesi için Otoyol ve D-100’de park edilmiş özel araçların sahipleri tarafından kaldırılması gerekmektedir. Lütfen araçlarımızı bulundukları yerden süratle kaldıralım” paylaşımında bulundu.

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