  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Yolda dolar dolu poşet bulan kadın bakın ne yaptı
Gündem

Yolda dolar dolu poşet bulan kadın bakın ne yaptı

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde, 30 bin liraya yakın para olan döviz dolu poşeti bulan Nuray Karakuş yaptığı hareketle büyük takdir topladı.

Yeniakit Publisher
2022-11-14 15:03:00 - 2022-11-14 15:09:19
Yolda dolar dolu poşet bulan kadın bakın ne yaptı

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde yaşayan Nuray Karakuş, içinde 30 bin liraya yakın para olan döviz dolu poşeti sahibi Kadir Tanrıverdi'ye tek kuruşuna bile dokunmadan teslim etti.

Antalya’da turizm sektöründe çalışan Kadir Tanrıverdi, bir süredir biriktirdiği ve çoğunluğu da küçük banknotlardan oluşan dövizleri poşete koyarak bozdurmak üzere kuyumcunun yolunu tuttu.

Çarşı Atik Camii'nin yakınlarına gelen Tanrıverdi, bir anlık dalgınlık sonucu içinde yaklaşık 30 bin lira değerinde döviz olan poşeti düşürdü. Para dolu poşeti düşürdüğünden habersiz şekilde yoluna devam eden Tanrıverdi, bir süre sonra parasının olmadığını fark etti. Hemen geldiği yöne doğru geri giderek aramaya başlayan Tanrıverdi’nin çabaları sonuçsuz kaldı.

Bu sırada yoldan geçen ev hanımı Nuray Karakuş, caddedeki poşeti gördü. Poşeti açtığında içindeki paraları gören Karakuş, polise başvurdu. Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü Polis Merkezi Grup Amirliği ekipleri, parayı teslim alarak sahibinin kimliğini belirlemek için çalışmalara başladı. Polis ekipleri, kısa sürede paranın sahibi olan Kadir Tanrıverdi’ye ulaştı. Yaklaşık 30 bin liralık döviz, Polis Merkezi Grup Amirliği’nde sahibine teslim edildi.

Uzun süredir biriktirdiği parasına tekrar kavuşan Tanrıverdi, Nuray Karakuş ve polis ekiplerine teşekkür etti.

Parayı sahibine teslim eden Nuray Karakuş da, insanlık vazifesini yerine getirdiğini söyledi.

3
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Ademoğlu

1600-1700 $ poşeti dolduruyor mu, abartma ve yalan söylemede”K. Kılıçdaroğlu” nu solladınız, tebrikler

Küstah

Yaksaydı hep beraber tebrik ederdik,dolara büyük darbe de vururdu .
TÜM YORUMLARA GİT ( 3 )
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23