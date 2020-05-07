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Aktüel

Yolda bulduğu parayı zabıtaya teslim etti

Çorum’da yürürken yolda bulduğu 810 Euro’yu Belediye Zabıta Müdürlüğüne teslim eden duyarlı vatandaş takdir topladı.

Yeniakit Publisher
2020-05-07 17:53:03 -
Yolda bulduğu parayı zabıtaya teslim etti

Çorum’da yürürken yolda bulduğu 810 Euro’yu Belediye Zabıta Müdürlüğüne teslim eden duyarlı vatandaş takdir topladı.


İsminin açıklanmamasını isteyen vatandaş, Buharaevler Mahallesi 5. Cadde üzerinde yürürken 810 Euro buldu. Bulduğu parayı Zabıta Müdürlüğü’ne teslim eden vatandaşın bu davranışı büyük takdir toplarken, zabıta ekipleri paranın sahibi Özgür Öğretir’e kısa süre içerisinde ulaştı ve kendisine teslim edildi.


Kaybettiği parasını teslim alan Özgür Öğretir, “Olayın şaşkınlığı içerisindeyim. Bu tür olayları televizyonlarda hep görürdük ama bize şaka gibi gelirdi. Aynı duruma kendimiz de düşünce anladık ki Türk milletinde insanlık gerçekten ölmemiş. Parayı bularak belediyeye teslim eden duyarlı kardeşimize ve emeği geçen zabıta ekiplerine teşekkür ediyorum" dedi.

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