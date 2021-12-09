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Yerel Yolda bulduğu bomba elinde patladı!
Yerel

Yolda bulduğu bomba elinde patladı!

Erzurum’da hurdacılık yapan Gökhan Z.’nin yolda bulup eve götürdüğü 4 patlayıcıdan biri, incelerken elinde patladı. Elinde ve kollarında sıyrıklar oluşan Gökhan Z. hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Yeniakit Publisher
2021-12-09 09:26:00 -
Yolda bulduğu bomba elinde patladı!

Yakutiye ilçesine bağlı Şükrüpaşa Mahallesi Değirmi Sokak’ta meydana geldi. Hurdacılık yapan 3 çocuk babası Gökhan Z., bulduğu 4 adet patlayıcıyı evine getirdi.

Evde patlayıcılarla uğraştığı sırada aniden şiddetli bir patlama meydana geldi. Elindeki patlayıcıyı mutfağa doğru fırlatan Gökhan Z.'nin elinde ve kollarında sıyrıklar oluştu.

Çevredeki vatandaşların patlama ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı Gökhan Z. ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken, ambulansı beklediği sırada rahat tavırlarıyla dikkat çekti.

Olayla ilgili inceleme başlatan polis, sokakta güvenlik önlemi aldı.

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