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Dünya Yolcular uçakta neye uğradığını şaşırdı: Hamam böceği istilası! Hemen harekete geçtiler
Dünya

Yolcular uçakta neye uğradığını şaşırdı: Hamam böceği istilası! Hemen harekete geçtiler

Yeniakit Publisher
2024-08-25 00:53:00 - 2024-08-25 01:31:16
Yolcular uçakta neye uğradığını şaşırdı: Hamam böceği istilası! Hemen harekete geçtiler

Royal Air Maroc'un Boeing 737-800 model uçağının kargo bölümünde hamamböceği istilası tespit edilmesi sonucu, yetkililer harekete geçti.

Royal Air Maroc’un Boeing 737-800 model uçağının kargo bölümünde hamamböceği istilası tespit edilmesi sonucu, Kasablanka’dan Manchester’a dönen İngiliz yolcular valizlerine ulaşamıyor. Sağlık ve güvenlik nedenleriyle bagajlar Casablanca’ya geri gönderildi ve yolcular hâlâ eşyalarının teslim tarihini bekliyor.

Geçtiğimiz hafta Kasablanka’dan Manchester’a dönen İngiliz tatilciler, hala valizlerini alamamanın sıkıntısını yaşıyor. Royal Air Maroc’un Boeing 737-800 model uçağının kargo bölümünde hamamböceği istilası tespit edildi. Yolcular uzun bir bekleme sürecinin ardından, valizlerinin indirilemeyeceği bilgisiyle karşılaştı.

The Independent gazetesine konuşan mağdurlardan biri, “Uçağın kargo bölümünde hamamböceği istilası tespit edildiği için sağlık ve güvenlik nedenleriyle personele kargo bölümüne yaklaşmasına izin verilmedi” şeklinde açıklamada bulundu. Bu durum nedeniyle, bagajlar Casablanca’ya geri gönderildi.

Yetkililer, kakerlake istilasının sebep olduğu sağlık risklerini ve güvenlik endişelerini gerekçe göstererek, yolcuların eşyalarının şu anda geri alınamayacağını belirtti. Yolcular, valizlerinin ne zaman geri teslim edileceğine dair henüz bir bilgi almış değil.

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