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Yolcu uçağı türbulansa girdi! Çok sayıda yaralı var

Kanada ile Avustralya arası sefer yapan yolcu uçağı havada türbulansa girdi. Meydana gelen olayda 30 kişi yaralandı.

11 Temmuz 2019 Perşembe 22:43
Yolcu uçağı türbulansa girdi! Çok sayıda yaralı var

Kanada ile Avustralya seferini yapan yolcu uçağı, Hawaii hava sahasında türbulansa girdi, 30 kişi yaralandı.

Kanada’nın Toronto şehrinden, Avustralya’nın Sydney şehrine sefer yapan ve 269 yolcuyu taşıyan Boeing 777-200 tipi yolcu uçağı, ABD’nin Hawaii bölgesindeki hava sahasında türbulansa girdi. Uçakta, 30 kişi yaralandı. Türbulansa giren uçağın Hawaii’nin Honolulu Havalimanına acil iniş yaptığı belirtildi

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Haber Tarihi: 11 Temmuz 2019 Perşembe 22:43
  1. Kanada ile Avustralya seferini yapan yolcu uçağı
  2. uçak türbulansa girdi

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