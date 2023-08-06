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Dünya Yolcu treni raydan çıktı! 15 kişi öldü, onlarca yaralı
Dünya

Yolcu treni raydan çıktı! 15 kişi öldü, onlarca yaralı

Yeniakit Publisher
2023-08-06 13:38:00 -
Yolcu treni raydan çıktı! 15 kişi öldü, onlarca yaralı

Pakistan'ın Navabşah kenti yakınlarında bir yolcu treninin raydan çıkması sonucu en az 15 kişi yaşamını yitirdi, 40 kişi yaralandı.

Pakistan Demir Yolları Bakanı Khavaja Saad Rafik, yaptığı açıklamada, Karaçi'den Ravalpindi'ye giden Hazara Expressi isimli trenin Navabşah yakınlarında raydan çıktığını duyurdu.

Kazada ilk belirlemelere göre 15 kişinin öldüğünü, 40 kişinin yaralandığını belirten Rafik, kazanın "teknik bir arıza" ya da "sabotaj" sonucu meydana gelmiş olabileceğini söyledi.

Kaza esnasında trende kaç kişinin olduğuna ilişkin bilgi paylaşılmazken, yerel basın birçok kişinin hala vagonlarda mahsur olduğunu ve ölü sayısının artabileceğini aktardı.

Pakistan'da Haziran 2021'de iki trenin çarpışması sonucu 63 yolcu yaşamını yitirmişti.

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