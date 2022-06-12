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Dünya Yolcu treni cayır cayır yandı! Korkutan görüntüler…
Dünya

Yolcu treni cayır cayır yandı! Korkutan görüntüler…

Bangladeş’in Moulvibazar bölgesinde bulunan Shamshernagar tren istasyonu yakınındaki bir yolcu treninde yangın çıktı.

Yeniakit Publisher
2022-06-12 14:04:00 -
Yolcu treni cayır cayır yandı! Korkutan görüntüler…

Bangladeş’in Moulvibazar bölgesindeki Shamshernagar tren istasyonu yakınlarındaki şehirlerarası Parabat Ekspres yolcu treninde tekerleklerin hareketini sağlayan 2 bojide yangın çıktı.

Alev alan 2 boji, bölgedeki kişiler tarafından hızlıca trenden uzaklaştırıldı. Polis memuru Yardous Hasan, itfaiye ekiplerinin alevleri kontrol altına almak için çalışmalarının devam ettiğini açıkladı. Shamshernagar tren istasyonu yöneticisi Shakhwat Hossain tarafından yapılan açıklamada, yerel saatle 13.00 sıralarında başlayan yangın nedeniyle Bangladeş’in başkenti Dakka ve Syhlet kentleri arasındaki demiryolu ulaşımının askıya alındığı bildirildi. Yangında şu ana kadar can kaybı kaydedilmedi.

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