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Yaşam Yolcu treni beton mikseri ile çarpıştı
Yaşam

Yolcu treni beton mikseri ile çarpıştı

Yeniakit Publisher
2024-01-28 05:57:00 -
Yolcu treni beton mikseri ile çarpıştı

Tekirdağ’da hemzemin geçitte yolcu treni ile beton mikseri çarpıştı. Trenin içinde çoğu yabancı turist olmak üzere yaklaşık 80 yolcu olduğu belirtildi.

Kaza, Çerkezköy ilçesi Veliköy hemzemin geçidinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, hemzemin geçitten geçmek isteyen 34 TJ 316 plakalı beton mikserine, İstanbul’dan Sofya’ya giden E68 009 sayılı yolcu treni çarptı. Çarpmanın şiddetiyle yolcu treninin sürüklediği beton mikserinin sürücüsü yaralandı. Çevredekilerin ihbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Yolcuların bekleyişi devam ederken, kaza yerindeki inceleme sürüyor.

Trenin içinde çoğu yabancı turist olmak üzere yaklaşık 80 yolcu olduğu öğrenildi. Trende yolcu olarak bulunan Bulgaristan vatandaşı Ana Nıkolova, basın mensuplarına yaşadıkları korkuyu anlattı.

Kaynak: İHA

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