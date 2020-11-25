  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Yolcu otobüsüyle yurt dışına uyuşturucu taşıdığı iddia edilen 3 şoföre 15 yıla kadar hapis istemi
Aktüel

Yolcu otobüsüyle yurt dışına uyuşturucu taşıdığı iddia edilen 3 şoföre 15 yıla kadar hapis istemi

Yeniakit Publisher
2020-11-25 10:12:32 -
Yolcu otobüsüyle yurt dışına uyuşturucu taşıdığı iddia edilen 3 şoföre 15 yıla kadar hapis istemi

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde yolcu otobüsü ile yurt dışına uyuşturucu taşıdığı iddia edilen 3 şoför hakkında 15 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırlandı.

Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianame, Kırklareli 1. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

Olay yeri inceleme raporu, sayım ve tartım tespit tutanağı, şüpheli savunmaları ile nüfus ve adli sicil kayıtlarının yer aldığı iddianamede, sanıklar Hilmi T. ve Fevzi Ç. ile tutuklu sanık Ümit Y. hakkında "Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçundan 15 yıla kadar hapis isteniyor.

İddianamede, Türkiye'den Bulgaristan'a çıkış yapmak isteyen yolcu otobüsünde, Dereköy Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Bölge Amirliği ekiplerince narkotik dedektör köpeği ile arama yapıldığı yer alıyor.

Ayrıca iddianamede, dedektör köpeğinin bagaj bölümündeki halat çekme bölgesine tepki vermesi üzerine yapılan aramada, 50 kilo 895 gram eroin, mono asetil morfin, asetil kodein, kafein, narkotin ve papaverin ele geçirildiği belirtiliyor.

Şüphelilerin yargılanmasına gelecek yıl şubat ayında başlanacak.

Kırklareli Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince ağustos ayında gözaltına alınan şüphelilerden Ümit Y. çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanırken, Hilmi T. ve Fevzi Ç. adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Aliyev'in görüntüleri Sezer'in galoşlu cami ziyaretini akıllara getirdi
Gündem

Aliyev'in görüntüleri Sezer'in galoşlu cami ziyaretini akıllara getirdi

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve eşi Mihriban Aliyeva'nın Ağdam'da harabeye dönen camiye yaptıkları ziyarette ayakkabılarını çıkarar..
Türk gemisiyle ilgili dikkat çeken sözler: Çarşı yine karışacak
Gündem

Türk gemisiyle ilgili dikkat çeken sözler: Çarşı yine karışacak

Terör ve Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar, Türk gemisinin uluslararası hukuka aykırı şekilde durdurularak aranmasına Türkiye'den verilen tepkil..
Bu gece Azerbaycan’ın kontrolüne geçecek! Ermeniler bakın ne yapıyor
Dünya

Bu gece Azerbaycan’ın kontrolüne geçecek! Ermeniler bakın ne yapıyor

Dağlık Karabağ bölgesinde, bu gece yarısı Azerbaycan’ın kontrolüne geçecek olan Kelbecer bölgesinden son Ermeni askeri birlikleri çıkıyor. E..
Satılık 2016 Audi A6 2.0 Quattro
Satılık 2016 Audi A6 2.0 Quattro

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay