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Yerel Yolcu otobüsüyle uyuşturucu taşıyan adama suçüstü
Yerel

Yolcu otobüsüyle uyuşturucu taşıyan adama suçüstü

İstanbul'dan Samsun'a yolcu otobüsüyle uyuşturucu taşırken narkotik polisinin takibi sonucu otogarda yakalanan şahıs, mahkeme tarafından tutuklandı.

Yeniakit Publisher
2020-12-20 13:11:00 -
Yolcu otobüsüyle uyuşturucu taşıyan adama suçüstü

Olay, Samsun, Yusuf Ziya Yılmaz Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul'dan yüklü miktarda uyuşturucu madde getireceği bilgisi bulunan A.K.'yi takibe aldı.

Samsun'a geldiğinde yolcu otobüsünden inen A.K. yakalanarak gözaltına alındı. A.K.'nin çantasında ve üzerinde yapılan aramada, 325,50 gram bonzai, 0,45 gram metamfetamin maddesi ve 1 adet bong çubuğu ele geçirildi.

Gözaltına alınan A.K. "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan Samsun Adliyesi'ne sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren A.K. mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.

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