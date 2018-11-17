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Yolcu otobüsünün devrildiği kazadan acı haber

Mersin'de dün otobüsün devrilmesi sonucu ağır yaralanan 63 yaşındaki Hatice Koçak, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

17 Kasım 2018 Cumartesi 19:03
Yolcu otobüsünün devrildiği kazadan acı haber

Mersin'in Tarsus ilçesinde dün otobüsün devrilmesi sonucu ağır yaralanan kadın yolcu, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Kazanın ardından Tarsus Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan 63 yaşındaki Hatice Koçak, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Tarsus ilçesinde dün sabah saatlerinde yolcu otobüsü, TEM otoyolu Damlama mevkisinde devrilmiş, kazada Koçak'ın da aralarında bulunduğu 20 kişi yaralanmıştı.

 

Haber Tarihi: 17 Kasım 2018 Cumartesi 19:03
  1. Hatice Koçak
  2. Mersin
  3. Tarsus Devlet Hastanesi

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