Özel harekat terör örgütü DEAŞ'ın aklını aldı
Sakarya'da eli kanlı terör örgütü DEAŞ'a özel harekat ekiplerinin desteğiyle operasyon düzenlendi.
Sakarya'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan 5 şüpheliden 1'i tutuklandı.
Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DEAŞ'ın faaliyetlerinin engellenmesi ve deşifre edilmesine yönelik çalışma yürüttü.
Özel harekat destekli operasyon
DEAŞ silahlı terör örgütü içinde geçmiş dönemde faaliyet gösterdiklerine yönelik haklarında bilgiler bulunan Irak uyruklu 5 şüpheli için Adapazarı ve Serdivan ilçelerinde özel harekat ekiplerinin desteğiyle operasyon düzenlendi.
5 şüphelinin yakalandığı operasyonda çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü sınır dışı edildi, 1 şüpheli tutuklandı.
