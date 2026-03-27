  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Rüşvet operasyonunda gözaltına alınmıştı... CHP'li Uşak Belediye Başkanı 21 yaşındaki personelle otelde basıldı! Cumhurbaşkanı Erdoğan STRATCOM Zirvesi'ne video mesaj gönderdi Korkudan otelde askerlik yapıyorlar Tahran'dan Washington'a diplomatik yanıt: "Şartlarımız net" Siyonist, tarlayı iyi sürmüş meyvesini yiyor Alman devleti çocuk katili ile ortak MİT ve emniyetten PKK’lı provokatörlere operasyon: Çok sayıda gözaltı var İstanbul merkezli dev operasyon: Çok sayıda gözaltı var Kurbanlık Hayvan Pazarları Hareketlendi: Yılın İlk Fiyatları Netleşiyor Putin'den endişelendiren savaş açıklaması: Sonuçlar öngörülemez Ankara'da CHP'nin ihale depremi: Mansur Yavaş hakim karşısına çıkıyor!
Akıllara zarar açıklama! Özgür'den Uşak Belediye Başkanının rezilliğine ilk yorum

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi
Uşak Belediyesi'ne yapılan rüşvet operasyonu kapsamında metresi ile basılan Belediye Başkanı Özkan Yalım hakkında CHP Genel Başkanı Özgür Özel, akıllara zarar açıklama yaptı. Özel, "Türkiye'nin dört bir yanında baskı ve saldırı altındayız ama dimdik ayaktayız" dedi.

Ne CHP’deki skandallar bitiyor ne de partinin genel başkanı Özgür Özel’in akıllara zarar açıklamaları.

Uşak Belediyesi'ne yapılan rüşvet operasyonu kapsamında metresi ile basılan Belediye Başkanı Özkan Yalım için konuşan Özgür Özel, "Türkiye'nin dört bir yanında baskı ve saldırı altındayız ama dimdik ayaktayız" diye konuştu.

Bu sabah saatlerinde Uşak Belediyesi'ne operasyon düzenlendi.

Uşak, Ankara ile Kocaeli’de eş zamanlı operasyon düzenlenirken aralarında Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım’ın da bulunduğu 11 şüpheli gözaltına alındı.

Belediye Başkanı Özkan Yalım’ın bir otelde yakalandığı ve gözaltı sırasında yanında 21 yaşındaki Uşak Belediyesi çalışanı S.A. isimli bir kadın bulunduğu tespit edildi.

ÖZGÜR ÖZEL’İN TEPKİSİ “PES” DEDİRTTİ

Tüm bunlar yaşanırken gözler CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e çevrildi. Sosyalist Enternasyonal Gençlik Örgütü Dünya Kongresi'nde Uşak Belediyesi'ne yönelik operasyona dair ilk kez konuşan Özel, tepki gösterdi.

Özel, dimdik ayakta olduklarını ve saldırı altında olmalarına rağmen yapılması gereken işleri sürdürdüklerini belirtti.

Özel, açıklamalarında Brezilya örneğini de verdi ve şöyle devam etti:

Saldırı altındayız. Daha dün akşam Uşak Belediye Başkanı'mızı alıp yetkisi olmayan İstanbul Başsavcısı şu anda İstanbul'a getirtiyor. 19 Belediye Başkanımız içeride. 450 arkadaşımızın yargılandığı 107'sinin tutuklu olduğu duruşma şu an Silivri'de sürüyor.

Türkiye'nin dört bir yanında baskı ve saldırı altındayız ama Cumhuriyet Halk Partisi olarak 150 ülkeden 250 gence ev sahipliği yapan bu kongreyi organize edebilecek kadar da ayaktayız.

Dimdik ayaktayız. Bir yandan mücadeleyi, bir yandan yapmamız gereken işleri sürdürüyoruz.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Murat

Bence bunuda CB adayı yapın yakışır

Blondepate

Ar damarı çatlamamış, resmen patlamış.....
TÜM YORUMLARA GİT ( 1 )
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23