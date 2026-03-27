Akıllara zarar açıklama! Özgür’den Uşak Belediye Başkanının rezilliğine ilk yorum

Ne CHP’deki skandallar bitiyor ne de partinin genel başkanı Özgür Özel’in akıllara zarar açıklamaları.

Uşak Belediyesi'ne yapılan rüşvet operasyonu kapsamında metresi ile basılan Belediye Başkanı Özkan Yalım için konuşan Özgür Özel, "Türkiye'nin dört bir yanında baskı ve saldırı altındayız ama dimdik ayaktayız" diye konuştu.

Bu sabah saatlerinde Uşak Belediyesi'ne operasyon düzenlendi.

Uşak, Ankara ile Kocaeli’de eş zamanlı operasyon düzenlenirken aralarında Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım’ın da bulunduğu 11 şüpheli gözaltına alındı.

Belediye Başkanı Özkan Yalım’ın bir otelde yakalandığı ve gözaltı sırasında yanında 21 yaşındaki Uşak Belediyesi çalışanı S.A. isimli bir kadın bulunduğu tespit edildi.

ÖZGÜR ÖZEL’İN TEPKİSİ “PES” DEDİRTTİ

Tüm bunlar yaşanırken gözler CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e çevrildi. Sosyalist Enternasyonal Gençlik Örgütü Dünya Kongresi'nde Uşak Belediyesi'ne yönelik operasyona dair ilk kez konuşan Özel, tepki gösterdi.

Özel, dimdik ayakta olduklarını ve saldırı altında olmalarına rağmen yapılması gereken işleri sürdürdüklerini belirtti.

Özel, açıklamalarında Brezilya örneğini de verdi ve şöyle devam etti:

Saldırı altındayız. Daha dün akşam Uşak Belediye Başkanı'mızı alıp yetkisi olmayan İstanbul Başsavcısı şu anda İstanbul'a getirtiyor. 19 Belediye Başkanımız içeride. 450 arkadaşımızın yargılandığı 107'sinin tutuklu olduğu duruşma şu an Silivri'de sürüyor.

Türkiye'nin dört bir yanında baskı ve saldırı altındayız ama Cumhuriyet Halk Partisi olarak 150 ülkeden 250 gence ev sahipliği yapan bu kongreyi organize edebilecek kadar da ayaktayız.

Dimdik ayaktayız. Bir yandan mücadeleyi, bir yandan yapmamız gereken işleri sürdürüyoruz.