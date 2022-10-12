  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Heyecanlandıran mesaj! Tarih verdi: 30 bin liralık altın 10 bin lira olacak

Putin'in Türkiye teklifine ilk cevap geldi!

Kılıçdaroğlu'nun basın özgürlüğü böyle olur! ABD'deki Türk gazeteciler isyan etti

AK Parti'nin oy oranı açıklandı! "Küsurunu muhalefet partilerine hediye ediyoruz" deyip bombayı patlattı! Birileri düşüp bayılacak

Togg'la ilgili flaş gelişme! Az önce tüm Türkiye’ye duyuruldu

Ette o iddiayla ilgili flaş açıklama! En yetkili isim, müjdeli haberi duyurdu

Suya indirim yurtdaşı vuruyormuş! 'İmam keçi çaldı' kafası yeniden hortladı

"2-3 kuruş olacak" diyen adamı görün! Mansur'dan "indirimli su vermem" başvurusu

Bu nasıl bir manyaklık? Aşağıdakiler bunu dedi, 7. kattan atladı

Ruhat Mengi yine trollendi! Bu kafayla devam et
Dünya Yolcu otobüsünde yangın! En az 10 ölü 20 yaralı
Dünya

Yolcu otobüsünde yangın! En az 10 ölü 20 yaralı

Pakistan'ın Karaçi kentinde bir yolcu otobüsünde çıkan yangında en az 10 kişi hayatını kaybetti, 20 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2022-10-12 21:44:00 -
Yolcu otobüsünde yangın! En az 10 ölü 20 yaralı

Pakistan'ın Karaçi kentinde bir yolcu otobüsünde çıkan yangında en az 10 kişi hayatını kaybetti, 20 kişi yaralandı.

Pakistan'ın Karaçi kentindeki Nooriabad bölgesinde seyir halindeki bir yolcu otobüsünde yangın çıktı. Otoyol polisi tarafından yapılan açıklamada, Karaçi'den Khairpur'a giden otobüsün havalandırmasında meydana gelen kısa devre nedeniyle yangın çıkmış olabileceği belirtildi.

Ölü ve yaralılar var

Tüm aracın alev aldığı olayda, en az 10 kişi hayatını kaybetti, 20 kişi de yaralandı. Kaza yerine çok sayıda ambulans sevk edilirken, cesetlerin büyük bir kısmının tamamen yanmış olduğu öğrenildi.

Pakistan'da her yıl binlerce kişi, kötü yol şartları ve uygunsuz araç kullanımı nedeniyle meydana gelen kazalarda hayatını kaybediyor.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23