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Yerel Yolcu otobüsünde uyuşturucu ele geçirildi
Yerel

Yolcu otobüsünde uyuşturucu ele geçirildi

Antalya'da yol kontrol noktasında durdurulan otobüste, narkotik köpeği Cam'ın yolcunun oturduğu koltuğa tepki vermesi üzerine yapılan aramada 16 gram esrar ve 150 gram metamfetamin ele geçirildi.

Yeniakit Publisher
2023-01-24 16:46:00 -
Yolcu otobüsünde uyuşturucu ele geçirildi

Antalya'da yol kontrol noktasında durdurulan otobüste, narkotik köpeğinin yolcunun oturduğu koltuğa tepki vermesi üzerine yapılan aramada 16 gram esrar ve 150 gram metamfetamin ele geçirildi.

Antalya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu madde imal ve ticaretine yönelik çalışmalarına devam ediyor. Gazipaşa İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından narkotik uyuşturucu madde arama köpeği Cam ile birlikte Güney Jandarma Karakol Komutanlığı yol kontrol noktasında otobüste yapılan kimlik kontrolünde İ.T. isimli şahsın daha önceden "uyuşturucu madde kullanmak" suçundan suç kaydının olduğu tespit edildi.

Cam'ın tepki verdiği yerden uyuşturucu ele geçirildi

 

Şüpheli yolcunun, koltuğunun altına uyuşturucu madde arama köpeği Cam’ın tepki vermesi üzerine yapılan aramada; 16 gram esrar ve 150 gram metamfetamin ele geçirildi.

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