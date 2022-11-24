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Gündem Yolcu otobüsünde rezillik! Utanmaz başını böyle eğdi
Gündem

Yolcu otobüsünde rezillik! Utanmaz başını böyle eğdi

Bolu'da TEM Otoyolu üzerinde durdurulan yolcu otobüsünde yapılan aramada, üzerinde uyuşturucu madde bulunan yolcu adliyeye sevk edildi.

Yeniakit Publisher
2022-11-24 14:41:00 -
Yolcu otobüsünde rezillik! Utanmaz başını böyle eğdi

Edinilen bilgiye göre, Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından TEM Otoyolu üzerine uygulama noktası kuruldu.

Uygulama noktasında durdurulan yolcu otobüsü detaylıca arandı. Yolcu otobüsü içerisinde bir şüphelinin üzerinde ve eşyalarında yapılan aramalarda metamfetamin maddesi ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli A.E (29), ifadesi alınmak üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü. Emniyetteki işlemleri tamamlanan

A.E., sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

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