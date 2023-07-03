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Gündem Yolcu otobüsünde rezillik!
Gündem

Yolcu otobüsünde rezillik!

Yeniakit Publisher
2023-07-03 19:12:00 -
Yolcu otobüsünde rezillik!

Bolu'da bir yolcu otobüsünde 5 kilo 75 gram uyuşturucu ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

Bolu İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Anadolu Otoyolu'nun Bolu geçişinde uygulama yapıldı.

Uygulama kapsamında durdurulan yolcu otobüsünde narkotik köpeği "Bıçak"ın katılımıyla yapılan aramada 5 paket halinde 5 kilo 75 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan 3 şüphelinin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

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