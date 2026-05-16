Avrupa
Karpuz, kırmızı üçgen ve nehirden denize sloganı Siyonist'ten çok Alman’ı korkutuyor

Alman iç istihbarat kurumu Federal Anayasayı Koruma Teşkilatı (BfV), karpuz dilimi ile ahtapot resimlerinin Yahudi karşıtlığıyla bağlantılı olduğunu iddia etti.

BfV'nin yayımladığı raporlarda Filistin destekçisi etkinliklerde sık sık İsrail ve kısmen Yahudi karşıtı içerikli slogan ve sunumların görüldüğü savunuldu.

Alman istihbarat teşkilatının hazırladığı raporlarda özellikle kesilmiş karpuzun, İsrail'i içine alan harita gibi kullanılması durumunda aşırılık ve İsrail'in var olma hakkını yok sayma gibi kabul edilebileceği ileri sürüldü.

Raporlarda, seküler Filistin yanlısı aşırılığın temel özelliklerinden birinin, İsrail’in politikaları ile güvenlik güçlerinin Filistinlilere yönelik eylemleri nedeniyle oluşan öfkenin tüm Yahudilere yöneltilmesi olduğu iddia edildi.

Alman iç istihbarat kurumuna göre bazı Filistin destekçileri, kişisel ya da ailevi nedenlerle çatışmadan doğrudan etkilenmiş durumda ve bu, İsrail’e karşı güçlü duygusal tepkilere yol açıyor.

BfV, ayrıca son dönemde Filistin'e destek veren ve aşırılık yanlısı olduğu savunulan gruplarla Alman aşırı sol çevreleri arasındaki işbirliğinin arttığını, ortak protestolar ve etkinliklerin sıklaştığını bildirdi.

KIRMIZI ÜÇGEN KORKUSU

Anayasa Koruma Teşkilatının dikkat çektiği semboller arasında İsrail haritası şeklinde tasvir edilen kesilmiş karpuz da yer aldı.

Kurum, "Nehirden denize Filistin özgür olacak" sloganının ise bağlama göre değerlendirilmesi gerektiğini belirtti. Alman mahkemeleri, daha önce sloganın ancak Almanya'da yasaklı Hamas'a açık atıf taşıdığı durumlarda cezai sorun oluşturabileceğine hükmetmişti.

Filistin'e destek gösterilerinde sıkça görülen kırmızı üçgen sembolü de Hamas’ın askeri kanadı Kassam Tugayları ile ilişkilendirildi.

BfV’ye göre bu sembol, Hamas propaganda videolarında saldırı hedeflerini işaretlemek için kullanıldı ancak Filistinliler arasında kırmızı üçgen, 1967 Altı Gün Savaşı sonrasında Filistin bayrağının yasaklandığı dönemlerde alternatif sembol olarak da benimseniyor.

BfV’nin yayımladığı 80 sayfalık “Gizli Mesajlar-Antisemitik Kodlar ve Şifreler” başlıklı broşürde de farklı ideolojik çevrelerde kullanılan antisemitik sembollere yer verildi.

Bunlardan biri olan ahtapot figürünün, "Yahudi dünya komplosu" iddialarını temsil etmek amacıyla kullanıldığı belirtildi.

Raporda ayrıca özellikle aşırı sağ çevrelerde kullanılan “Holokost dini”, “dayatılan kefaret kültürü” ve “psikolojik soykırım” gibi ifadelerin de antisemitik kodlar arasında sayıldığı bildirildi.

Bu söylemlerle Holokost mağdurlarının yaşadığı acının küçümsendiği ve Alman toplumunun sözde psikolojik baskı altında olduğu iddiasının öne çıkarıldığı ifade edildi.

Vahap

İşte Almanyayayı yöneten teşkilat bu Bfv denen kurum ve bu kurum tamamen Yahudilerin kontrölünde.
