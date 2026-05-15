CHP'de lağım patladı! Belediye başkanlarını kaçıran "abuk subuk" talepler deşifre oldu!

CHP’den istifa ederek AK Parti’ye geçen belediye başkanlarının asıl geçiş nedenlerine ışık tutan Yeni Akit Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Murat Alan, partinin belediyecilik yapılmasına bizzat engel olduğunu vurguladı. Beykoz Belediye Başkanı’nın "CHP’lilerin abuk subuk taleplerinden kurtulup hizmet eder hale geldim" sözlerini hatırlatan Alan; ruhsat usulsüzlüklerinden çöp ihalelerine, imar izinlerinden aşevi paylaşımlarına kadar partililerin belediye başkanlarını nasıl kuşattığını anlattı. Özellikle kadın belediye başkanlarının bu "bataklığı" görerek işin içine girmemek için istifa ettiklerini belirten Alan, CHP’nin artık kurumsal kimliğini yitirdiğini ifade etti.

"Kocanı boşa gel" skandalı ve yargı sopası yalanı

Burcu Köksal ve diğer isimlerin yaşadığı sürece değinen Murat Alan, CHP lideri Özgür Özel’in "Kocandan boşan, parti arkanda durur" şeklindeki yaklaşımlarını sert bir dille eleştirdi. 40 yıllık CHP’lilerin bile "Nasıl bir bataklığa düştük" diyerek ağladığı bir tabloda, genel merkezden gelen yasa dışı taleplerin belediye başkanlarını istifaya zorladığını söyledi. AK Parti’nin "yargı sopasıyla transfer yaptığı" iddialarının bir safsata olduğunu belirten Alan; Yeniden Refah, İYİ Parti ve diğer partilerden onlarca başkanın AK Parti’ye geçtiğini ancak sadece CHP’lilerin "baskı altındayız" bahanesine sığındığını teknik rakamlarla ortaya koydu.

Gelen gideni aratıyor: CHP'de adam kalmadı mı?

Kemal Kılıçdaroğlu’nun "Yerime adam bulsam koltuğu bırakacağım" sözünün bugün daha iyi anlaşıldığını belirten Alan, CHP’de mevcut yönetimin Kılıçdaroğlu’nu bile aratır hale geldiğini savundu. Muharrem İnce’ye yapılan kaset kumpaslarından iftiralara kadar CHP’nin kendi içindeki isimleri nasıl imha ettiğini hatırlatan Alan, bugün de dürüstçe çalışmak isteyen başkanların yasa dışı talepler ve usulsüzlük baskıları nedeniyle partiden kaçtığını vurguladı. CHP'nin 100 yıllık mirasının rant ve kirli pazarlıklar arasında nasıl eridiği bu sarsıcı ifşalarla bir kez daha kanıtlanmış oldu.