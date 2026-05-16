Sivil silahlı Yahudiler Filistinli bir çiftçiyi bağlayıp darbetti

İşgal altındaki Doğu Kudüs'ün kuzeyindeki Beyt İksa köyünde silahlı Yahudi çetelere mensup biri, Filistinli bir çiftçinin ellerini ve gözlerini bağlayarak alıkoyduğu görüntüler sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

Aktivistler tarafından paylaşılan görüntülerde, silahlı Yahudinin Filistinli çiftçiyi elleri bağlı ve gözleri kapalı şekilde tuttuğu, olay yerine gelen İsrail askerlerinin ise müdahale etmeksizin bölgeden ayrıldığı görüldü.

Filistinli aktivistler, çiftçinin tarlasında çalıştığı sırada silahlı Yahudi çeteler tarafından bölgeyi terk etmesinin istendiğini, bunu reddetmesi üzerine ise saldırıya uğradığını belirtti.

Olayın ardından sosyal medya platformlarında çok sayıda kullanıcı, Yahudi çetelerin şiddetinin cezasız kaldığını ifade ederek uluslararası toplumdan müdahale çağrısında bulundu.

Aktivistler, yaşananların münferit bir olay olmadığını, Batı Şeria’da artan Yahudi çete saldırılarının bir parçası olduğunu ifade etti. İsrail güçlerinin birçok olayda söz konusu çetelere koruma sağladığı ve Filistinlilere yönelik saldırılara müdahale etmediği yönündeki eleştiriler yeniden gündeme geldi.

Son aylarda Beyt İksa çevresinde Filistinli çiftçilere yönelik saldırıların arttığı, bazı bölgelerde yeni yerleşim noktaları kurulmaya çalışıldığı belirtiliyor.

Batı Şeria’nın farklı bölgelerinde de benzer olaylar yaşandı. Filistinli kaynaklara göre, yerleşimciler Nablus yakınlarındaki Hirbet Tana bölgesinde bir aileyi göçe zorladı, Ramallah’ın kuzeydoğusundaki Turmusayya beldesinde ise bir ev ateşe verildi.

Ayrıca Ramallah yakınlarındaki Atara beldesinde bir yerleşimcinin Filistinli bir aileye ait bekçi köpeğine sopalarla saldırdığı, hayvanın saldırıda ağır yaralandığı bildirildi. Sosyal medyada yayılan görüntülerde köpeğin başından kanlar aktığı görülüyor.

Kaynak: Mepa News