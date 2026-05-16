Bir tarafta mega mühendislik bir tarafta İSPARK: İki şerit çizip vatandaşı soyuyorlar

Murat Alan, yazısında denizin altından iki kıtayı birbirine bağlayan Avrasya Tüneli ile sadece yol kenarına çizgi çekerek işletilen İSPARK otoparklarının ücretlerini karşılaştırdı. Ortaya çıkan tabloyu "rezillik ve ikiyüzlülük" olarak tanımlayan Alan, şu rakamları paylaştı:

Devasa projeler ile kaldırım boyayanların fiyat çelişkisi

Avrasya Tüneli: Toplam yatırım maliyeti 1 milyar 245 milyon dolar olan, özel teknolojiyle denizin altından kazılan bu mühendislik harikasının gündüz geçiş ücreti binek araçlar için 280 TL .

Toplam yatırım maliyeti olan, özel teknolojiyle denizin altından kazılan bu mühendislik harikasının gündüz geçiş ücreti binek araçlar için . Yavuz Sultan Selim Köprüsü: Yaklaşık 818 milyon dolar yapım maliyeti bulunan köprünün tek yön binek araç geçiş ücreti 95 TL .

Yaklaşık yapım maliyeti bulunan köprünün tek yön binek araç geçiş ücreti . İSPARK (İBB): Neredeyse sıfır sermaye yatırımıyla, var olan yola iki şerit çizip eski kaldırıma tabela asarak işletilen otoparkın 1 saatlik ücreti 220 TL, 2 saatlik ücreti ise 440 TL.

Alan, "Denizin altını delip 1,245 milyar dolar harcayıp 280 TL alıyorsunuz; diğer tarafta sokakta, var olan yol kenarında 2 saat durmak için 440 TL ödüyorsunuz" sözleriyle tepkisini dile getirdi.

"Köprü ve tünelleri linçleyen koro, bu soyguna sessiz"

Geçmişte AK Parti Hükümeti tarafından hayata geçirilen mega projelerin muhalefet, CHP sözcüleri ve sosyal medya trolleri tarafından "yandaş müteahhitleri zengin etmek" ve "talancı düzen" iddialarıyla haksız yere linç edildiğini hatırlatan Murat Alan, bugün ise tam tersi bir durumun yaşandığını vurguladı:

"Köprü, tünel, otoban ücretleri söz konusu olunca kendini paralayan bir koro, nasıl olur da kaldırım kenarına bir saat park etmek için 220 TL ödemeyi makul bulabilir? Bir kıtadan öbürüne denizin altından geçip yakıt ve zamandan tasarruf sağlamanın bedeli, kaldırımın yanına park etmekten nasıl daha ucuz olabilir?"

Hem halkı soyuyorlar hem de devasa zarar açıklıyorlar

Yazısında işin mali ve işletme boyutuna da değinen Yeni Akit Genel Yayın Yönetmeni Murat Alan, Avrasya Tüneli işletmesinin kâr ederek devlete kazandırdığını, ancak İBB yönetimindeki İSPARK'ın ise halktan aldığı yüksek ücretlere rağmen Sayıştay raporlarında sürekli zarar açıkladığını belirtti.

Alan, İSPARK'ın AK Parti döneminden sonraki çarpıcı zarar bilançosunu şu verilerle ortaya koydu:

2018 Yılı (AK Parti dönemi): 707 bin 238 TL KÂR

707 bin 238 TL KÂR 2019 Yılı: 30 milyon 800 bin TL ZARAR

30 milyon 800 bin TL ZARAR 2020 Yılı: 41 million 351 bin TL ZARAR

41 million 351 bin TL ZARAR 2021 Yılı: 51 milyon TL ZARAR

51 milyon TL ZARAR 2022 Yılı: 83 milyon 800 bin TL ZARAR

83 milyon 800 bin TL ZARAR 2023 Yılı: 29 milyon 918 bin TL ZARAR

29 milyon 918 bin TL ZARAR 2024 Yılı: 90 milyon TL civarı ZARAR (Belirtilen tahmin)

İBB yönetiminin 2025 yılı verilerini henüz açıklamadığına değinen Alan, halkın ortak malı olan sokakları tabela ve boyayla işleterek kamu zararı yazan bu yönetim anlayışının faturasını her gün İstanbul halkının cebinden ödediğini ifade etti.

MURAT ALAN'IN YAZISINI OKUMAK İÇİN TIKLAYIN>>>