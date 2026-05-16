Laikçi kokona ortalığı birbirine kattı! İsrail destekçisi fast-food zincirini protesto eden gruba skandal saldırı
İstanbul Üsküdar’da İsrail’e destek verdiği gerekçesiyle bir fast-food şubesini protesto eden grup, laikçi bir kadının sözlü saldırısına uğradı. Şahsın, kendisini görüntüleyen vatandaşı, "Seni pişman ederim, mahvederim" diyerek tehdit ettiği görüldü.
İstanbul’un Üsküdar ilçesinde bulunan bir fast-food zinciri şubesi önünde protesto eylemi yapan vatandaşlar, kimliği henüz belirlenemeyen bir kadının sözlü saldırısıyla karşılaştı.
KAMERAYI GÖRÜNCE TEHDİTLERİ SIRALADI
Mahalleye açılan fast-food şubesini, İsrail'e ekonomik destek sağladığı gerekçesiyle protesto eden mahalle sakinlerine yönelik tehdit içerikli ifadeler kullanan kokona kadın, çevredekilerin tepkisini çekti. O anların cep telefonuyla kaydedildiğini fark eden kadın, öfkesini görüntü alan kişiye yöneltti.
"SENİ PİŞMAN EDERİM, MAHVEDERİM"
Kadın, kayıt yapan kişiye yönelik, "Seni burada olduğuna pişman ederim, senin karşına benim gibi bir insan çıkmamış. Eğer o videoyu bir yerde göreyim var ya seni mahvederim" şeklinde tehditler savurdu.
