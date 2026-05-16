Mayıs ortasında kış geri döndü!

"Kar görmek beni şaşırttı, harika oldu" Gaziantep'ten gelen Mehmet Arı, kar yağışı sonrası ailesiyle Palandöken Kayak Merkezi'ne çıktıklarını belirterek, "Bugün 16 Mayıs, her taraf kar, hava da o kadar serin. Mayıs ayının ortasında kar görmek beni şaşırttı, harika oldu. Çocuklarla beraber burada kar yağışında fotoğraf çektiriyoruz." ifadelerini kullandı.